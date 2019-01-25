KESK Kocaeli Şubeler Platformu grevdeki İzocam işçilerini ziyaret etti

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, 8 gündür grevde olan Kristal-İş Sendikasında örgütlü İzocam çalışanı 160 işçiye dayanışma ziyaretinde bulundu.

Dilovası İzocam Fabrikası önünde konuşan KESK Dönem Sözcüsü Ethem Kartal, emeğe ve emekçilere dönük saldırıların gittikçe arttığını, sendikal örgütlenme, ekmek mücadelesi, sendikal direniş ve sınıf dayanışmasının çok önemli olduğunu söyledi. İzocam direnişinin başarıya ulaşması gerektiğini belirten Kartal, KESK olarak her türlü desteği ve dayanışmayı göstereceklerini ifade etti.

Kristal-İş Şube Başkanı Cihat Aslan da desteklerinden dolayı KEKS Şubeler Platformuna teşekkür etti. Arslan, enflasyon karşısında eriyen ve açlık seviyesinin altına düşen ücretleri için istedikleri zammı işverenin kabul etmediğini belirtti. Partonun temel ücrete yüzde 6 zamda ısrar ettiğini, bu yüzden greve çıkmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirten Arslan, onurlu bir toplu sözleşme gerçekleşinceye kadar direnmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

Ziyarette Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş ve Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan da sınıf dayanışması ve emekçilerin birliği dışında bir yol olmadığını, emekçilerin iktidar ve sermayeye karşı mutlaka omuz omuza olmaları gerektiğini ifade ettiler. (Kocaeli/EVRENSEL)

EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti