Kadıköy Belediyesi işçileri: Enflasyon, asgari ücret farkları ödensin

Can Deniz ERALDEMİR

İstanbul

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında belediye şirketlerinin kadrosuna aktarılan bini aşkın işçi, haftalık 40 saati aşan çalışma sürelerini ve ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de 4 olarak belirlenen zammı Kadıköy Belediyesi önünde protesto etti.

"4+4 zulmüne hayır" ve "Enflasyon farkları ödensin" pankartı taşıyan işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Toplu sözleşme hakkımız, söke söke alırız" sloganları attı.

"ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN DAHİ ALTINDA"

Eylemde konuşan DİSK/Genel-İş TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, 4+4'lük ücret artışının belirlenen asgari ücretin bile altında olduğunu belirterek konuşmasına başladı. KHK ile kadroya alındığı belirtilen 450 bin işçinin kadro, özgür toplu sözleşme ve güvenceli bir çalışma düzeni beklediğini vurgulayan Şengül, "Maalesef işçiler, bu KHK ile taşeron çalışma koşullarının gerisinde bir düzenlemeye maruz kaldılar" dedi.

Şengül, krizin artan negatif etkisiyle ücretlerin enflasyon karşısında eridiğini hatırlattı ve işçilerin ne insanca yaşanabilecek bir ücrete ne de sağlıklı çalışma koşullarına sahip olabildiklerini vurguladı.

Yetkililere, Çalışma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına dilekçe ile çağrı yaptıklarını belirten Şengül, "Bu iki Bakanlığın, bir an önce bu konuda düzenleme yaparak, asgari ücrete gelen zammın KHK ile belediye şirketlerine geçen işçileri kapsamasını ve KHK’nin belirlediği yüzde 4'Iük artışa eklenmesini talep ediyoruz" dedi.

"AYNI İŞİ YAPANLAR AYNI ÜCRETİ ALAMIYOR"

Fotoğraf: Evrensel

Eyleme katılan Belediye İsçisi Haydar Kural, eşitsizliğe dikkat çekerek "Bizde aynı işi yapanlar arasında bile ücret farkı var" dedi. Vasıflı bir işçi olduğu ve gerekli tüm belgeleri kurumuna teslim ettiğini ifade eden Kural, "Ben bahçıvanım ama SSK'ye gittiğimde park temizlik işçisi diye geçiyorum. Hem park temizliği yapıyorum hem de çimleri biçiyorum ama aynı ücretten yararlanamıyorum" dedi.

Sosyal demokrat bir partinin belediyesinin işçisi olduğunu hatirlatan Kural, iktidarla muhalefetin Mecliste bir "kaşıkçı kavgasına tutuştuğunu" fakat her ikisinin de işçi haklarını tanımadığını söyledi.

MECLİSE ÇAĞRI: EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI VERİN

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Anadolu yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeli de "Bu KHK ile işçi hakları çok fazla tırpanlandı" dedi ve iktidarın kadro vaadinin gerçeklikle bağdaşmadığını vurguladı.

696 Sayılı KHK ile taşeron işçilerin eskisinden de mağdur hale getirildiğini belirten Tanyeli, "Bu ülkeyi yönetenler on altı yıldır haklarımızı ve ekmeğimizi çalıyorlar" dedi.

"İşçi arkadaşlarımızın ücretleri enflasyon nedeniyle erimiş durumda, evlerine ekmek götürürken zorlanıyorlar" diyen Tanyeli, "Mecliste oturanların ve bu ülkeyi yönetenlerin artık duyarlı davranarak bu işçilerin alın terinin karşılığını vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tanyeli, milletvekillerinin kendi haklarını sürekli arttırdığını acnak mağdur olan halka ve işçilere duyarsız kaldıklarını söyledi. ve vekillere "Siz bizim irademizseniz, irademizle diyoruz ki emeğimizin karşılığını verin" çağrısı yaptı.

Eylemin sonunda işçiler hazırladıkları dilekçeleri bakanlıklara göndermek için topluca postane şubesine yürüdüler.