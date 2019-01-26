‘Taşeronken daha fazla ücret alıyorduk’

Zeynep GÜNER

Ankara

KHK ile kadroya geçen işçiler 2020 yılı sonuna kadar 6 aylık dilimlerle yüzde 4+4 zamma mahkum edildi. Enflasyon altında ezildiklerini belirten işçiler, taşeron işçi olarak çalışırken bile 2 bin liradan fazla ücret aldıklarını belirterek soruyor: “Bu ne biçim kadro?”

2018’in nisan ayında kadroya geçen taşeron işçilerin eşit iş yaptıkları kadrolu işçilerle aralarındaki ücret farkı ve çalışma koşullarıyla ilgili yaşadıkları sorunlar devam ediyor. Ankara’da bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işçiler bir an önce ücretlerinin iyileştirilmesini istiyor.

5 yıldır hastanede çalışan bir temizlik işçisi kadın, “Kadrolu personellerle aynı işi yapıyoruz. Hatta yeri geliyor onlardan daha fazla çalışıyoruz ama onların aldığı maaş bizimkinin iki katı. Şimdi bir de asgari ücret zammı, enflasyon farkı gibi ücret artışları yaşandı maaşlarında. Biz sadece yüzde 4 zam alıyoruz. Ekonominin hali ortada, çarşı-pazarın fiyatları ortada biz bu zamla ne yapacağız? Allah var onların (kadrolu personellerin) kazançlarında gözümüz yok. Fakat bizim maaşlarımıza da bir düzenleme yapılsın istiyoruz” dedi.

SEÇİM VAATLERİ TUTULMADI

“Bu ne biçim bir kadro” diyen bir başka temizlik işçisi ise kadroya geçecekleri dönem her şeyin düzeleceğini düşündüklerini ama şimdi “Keşke kadroya falan geçmeseydik” dediklerini söyledi. İşçi, “Tamam, şimdi eskiye oranla atılma korkumuz daha az ama geçinemiyoruz. Kadroya geçmeseydik en azından maaşlarımız artacaktı. Hâlâ net maaşlarımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz, henüz zamlı maaşlarımızı almadık. Bir açıklama yapılmıyor. ‘Haklarınız yanmayacak’ dediler, yıllık izinlerimizi de kullanamıyoruz. Kıdem tazminatlarımıza ne oldu onu bilmiyoruz” dedi. İşçi, 24 Haziran seçimleri öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini anlattı.

KADROYA GEÇMEDEN ÖNCE 2 BİN TL’DEN FAZLA ALIYORDUK

Başka bir işçi ise kriz yok denilse de her şeyin ateş pahası olduğunu, alışveriş yapamadıklarını anlattı. Bütün ihtiyaçları kıstıklarını söyleyen işçi, “Bir de sadece yüzde 4 zam verdiler. Aldığımız 3 kuruş maaş. Bu nasıl devlet kadrosu ben anlamadım. Kendi işçisine sahip çıkmıyor. 2020’ye kadar bizim maaşlar asgari ücretin çok altında kalır. Dışarıda çalışanlar bizden daha çok maaş alıyorlar” dedi.

Halkla ilişkiler bölümünde çalışan bir işçi de daha önce yol-yakacak gibi ek ücretler hariç asgari ücretin yüzde 15 fazlasını aldıklarını anlatarak, geçen sene de 2 bin 20 TL’nin üzerindeydi bizim maaşlarımız. Şimdi asgari ücrete yüzde 26 zam yaptılar, biz sadece yüzde 4 zam alabiliyoruz. Hakkımız olan bu değil diye düşünüyorum” diye konuştu.