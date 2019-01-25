Büyükelçi Jose Reyes: Venezuela’ya askeri müdahale tüm kıtayı yakar

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Reyes, Venezuela’ya yönelik olası bir askeri harekete karşı hazırlıklı olduklarını söyleyip “Venezuela’da parlayacak bir savaş kıvılcımı, tüm kıtayı yakar” dedi. Reyes, tüm dünyanın halkların kendi kaderlerini belirlme hakkına saygı duyması gerektiğini de belirtti.

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, büyükelçilikte gerçekleştirdiği basın toplantısında son günlerde Venezuela’da yaşanan olayları Bolivarcı hükümete yönelik yürütülen savaşın yeni bir sahnesi olarak yorumladı. Söz konusu savaşın Chavez’in iktidara gelmesi ile başladığını belirten Reyes, Venezuela’nın diplomatik sabotajlarla da karşı karşıya olduğunu belirtti.

"BAZI ÜLKELER SOYTARILIĞA ÇANAK TUTUYOR"

Kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun anayasayı delerek kendini başkan ilan ettiğini söyleyen Reyes, Guadio’yu “ABD kuklası olan bir soytarı” olarak tanımladı. Yaşanan sürecin de soytarılıktan öte olmadığını belirten Reyes, “Bu soytarılığın en vahim kısmı ise şu ki; ABD’nin eteğinin altına sığınan bazı ülkeler bu soytarılığa çanak tutuyor” dedi.

Muhalefetin seçimlerin erkene çekilmesi talebi üzerine başkanlık seçimlerinin vaktinden önce yapıldığını da hatırlatan Reyes, söz konusu seçimde yüzde 67 oy alan Maduro’nun Venezuela’nın tek başkanı olduğunu belirtti. Reyes, Venezuela muhalefetini de ABD’nin talep ve emirleri doğrultusunda hareket etmekle suçladı.

Yaşanan sürecin amacının Maduro ve Bolivarcı hükümeti devirerek ülkeyi istikrarsızlaştırmak olduğunu söyleyen Reyes, söz konusu sürecin 2010’da Obama döneminde başladığını ve emperyalist temellere dayandığını belirtti.

“Bugün Monroe Doktrini ile Bolivarcı Dokirin karşı karşıya geliyor” diyen Reyes, Bolivarcı Doktrin’in kıtasal ölçüde elde ettiği başarıların bitirilmek istendiğini söyledi.

ABD’nin Venezuela’yı cezalandırmaya çalıştığını dile getiren Reyes, Chavezizm’in devrimci bir hareket olduğunu, inançlarını kaybetmeyeceklerini ve direnmeye devam edeceklerini belirtti.

"VENEZUELA’YA YAPILACAK ASKERİ MÜDAHALE TÜM KITAYI YAKAR"

“ABD ya da Guadio’yu geçici Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin bir askeri müdahalede bulunacağını bekliyor musunuz” sorusuna da yanıt veren Reyes, Venezuela’ya askeri bir saldırının olabileceğini ifade ederek “Üzerimize ne şekilde gelirlerse gelsinle biz hazırız. Sokaklarımız Chavezcilerle dolu” dedi.

Ayrıca Reyes, Venezuela’da yaşanacak olası bir savaşın sadece ülke sınırları içerisinde kalmayacağını belirterek “Venezuela’da parlayacak bir savaş kıvılcımı, tüm kıtaı yakar” ifadelerini kullandı. Reyes, tüm dünyanın halkların kendi kaderlerini belirleme hakkına saygı duyması gerektiğini de belirtti. (Ankara/EVRENSEL)