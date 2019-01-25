Krmızı Kedi: Kitabın ortaokul-liseye yönelik versiyonunu hazırlıyoruz

Kırmızı Kedi Yayınları'nın sahibi Haluk Hepkon, Yılmaz Özdil'in 2500 liraya satılan "Mustafa Kemal" kitabının ortaokul ve liseye yönelik yeni bir versiyonunu daha hazırladıklarını söyledi. 1881 adet basılan koleksiyon eserinin saat 9'u 5 geçe satışa çıktığında sadece 3 dakikada tükendiğini ve 5 bin kişinin satın almaya geldiğini belirten Hepkon, eleştirilere ilişkin ise "Dikkate almıyor ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

CRI TÜRK'te Kâmil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu Manşet programına katılan Haluk Hepkon, şunları söyledi:

"KİTAP, YAYINCILIK TARİHİNE GEÇECEK İNANILMAZ BİR BAŞARI GÖSTERDİ"

"Öncelikli olarak kitabın kendisi ve ardından çocuk versiyonu olarak hazırlanan serisi yayınlandı. Kitap basıldığında, Türk yayıncılık tarihine geçecek inanılmaz bir başarı gösterdi. Çok satan kitaplara bakıldığında, mesela 'Şu Çılgın Türkler' kitabını ele alırsak, 2004 yılında çıkmıştı ve yaklaşık 15 yılda 1 milyon 100 bin gibi sayıya ulaştı. Türkiye'nin en çok satan kitabının yaklaşık 15 senede ulaştığı tiraja Mustafa Kemal kitabı neredeyse 2 ayda ulaştı. Çocuk kitaplarının arkasından da bunun belli sayıda basılan ve daha çok koleksiyonerlere yönelik prestij kitabı versiyonunu çıkarttık. Yakında İngilizce ve Almancası çıkıyor. Ayrıca Azerbaycan'da yayınlanacak. Çin'de Yilin yayınevi ile anlaştık, kitap orada da çıkacak. Şimdi kitabın ortaokul ve liseye yönelik yeni bir versiyonunu daha hazırlıyoruz. Sonunda bir belgesele kadar gidecek. Yılmaz Özdil'in geçen gün bir köşe yazısında da yazdığı gibi oratoryosu ve çocuk tiyatrosu hazırlanacak."

"DARÜŞŞAFAKA VE VEFA LİSESİ'NE BAĞIŞ YAPILDI"

Hepkon, yapılan yardımları konuşmanın çok hoş olmadığını ancak yardımların yapılıp yapılmadığına dair haberlerin basında yer aldığını belirterek, "Hem Darüşşafaka hem de Vefa Lisesi'ne bağış yapıldı ve bunlar şimdiye kadar Türkiye'de rastlanmamış meblağlardır. Önümüzdeki dönemde de köy okullarına yönelik çalışmalarımız olacak" dedi.

"DİKKATE ALMIYOR VE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Prestij baskısı ile Atatürk sömürüsü yapıldığı eleştirilerine değinen Hepkon şöyle konuştu:

"Çıktığı andan itibaren dört aydır en çok satan kitap olan Mustafa Kemal'in yanı sıra iki buçuk milyon çocuk kitabı çıkartmak çok büyük bir yayıncılık olayıdır. İnsanlar, Türkiye'nin içine düştüğü duruma olan tepkilerini, Cumhuriyete ve onun kurucusuna olan özlemlerini bu kitaba sahip çıkarak gösterdiler. Bence iktidarın, muhalefetin ve sosyal bilimcilerin bu yayıncılık başarısından çıkarması gereken önemli dersler var. Koleksiyonerler için çıkartılacak olan versiyonu zaten ekim ayında ilan etmiştik ki zaten böyle bir şey önceden söylememiş olsaydık bile bu muazzam ilgiden sonra zaten prestij baskısının çıkartılması gerekirdi. Bu kitaba özel baskı yapmayacağız da hangi kitaba yapacağız? Bu prestij kitabı saat 9'u 5 geçe satışa çıktığında sadece 3 dakika sonra hatta 5 bin kişi vardı. Bu ilgiyi son derece doğal buluyorum. Doğal bulmadığım konu ise hem yazarımıza hem de yayınevimize karşı yönetilen küfür ve karalama kampanyasıdır. Bu insanlar koleksiyoner sayısını ilk kez duyuyormuş gibi davranıyorlar ancak birçoğunun ilk defa duymadığını çok iyi biliyorum. Bu tür bir çalışma Türkiye'de de dünyada da ne ilk ne de son kez gerçekleştiriliyor. Burada aslında, Mustafa Kemal kitabının sadece dört ayda yarattığı muazzam etkiden çekinenlerin yürüttüğü kirli bir propaganda faaliyeti var. Tam dört gündür insanlar her türlü edep ve haysiyeti bir kenara bırakarak açıkça küfrediyor, karalıyor ve utanmazca yalan söylüyor. Herkes elinde hesap makinesiyle kitabın gelirini hesaplıyor tuhaf bir biçimde. Biz, bu propaganda faaliyetini yürüten insanların bir kısmını geçmişten hatırlıyoruz. Türkiye'de FETÖ tehlikesi ve yürüttüğü operasyonlar olduğunda çoğu masa altına saklanıyordu ama şimdi Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi'ye saldırırken son derece fütursuz ve cesur olabiliyorlar. Dikkate almıyor ve yolumuza devam ediyoruz." (HABER MERKEZİ)

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 liraya satılacak Atatürk kitabını savundu