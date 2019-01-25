İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth "ortak zemin bulun" mesajı verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 28 Ocak günü Parlamento'nda yapılacak Brexit oylaması öncesinde siyasi partilere "ortak zemin bulunması ve farklı görüşlere saygı gösterilmesi" mesajı verdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Modern dünyada yeni yanıtlar ararken ben daha önce denenmiş reçeteleri tercih ediyorum. Örneğin birbirimiz hakkında iyi konuşmak ve farklı bakış açılarına saygılı olmak, ortak bir zemin bulmak için birleşmek ve büyük resmi gözden kaçırmamak" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Kraliçe siyasi meselelerde tarafsız kalıyor ve tartışmalı konularda genellikle görüşlerini açıklamıyor. Ancak ülkede yorumcular Kraliçe'nin açıklamalarıyla Parlamento'daki oylama öncesi Brexit tartışmalarına atıfta bulunduğunu dile getiriyor.

"ÇOK SAYIDA HÜKÜMET ÜYESİ İSTİFA EDEBİLİR"

İngiliz medyası ise Başbakan May'in ülkenin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması seçeneğini dışlamaması halinde çok sayıda kabine üyesinin önümüzdeki hafta topluca istifa etmeyi değerlendirdiğini yazdı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da Brexit tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesi gerektiğini gerekirse istifa edeceğini açıkladı. (DIŞ HABERLER)

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