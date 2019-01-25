25 Ocak 2019 19:07Son Düzenlenme Tarihi: 25 Ocak 2019 19:52
AKP'nin Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı Fikret Yeni bıçaklandı
Adana'da AKP'nin Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı. Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: DHA
Adana'da AKP'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı İl eski Başkanı Fikret Yeni, seçim çalışmaları sırasında bacağından bıçaklandı.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yeni'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi. (Adana/DHA)