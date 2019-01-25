Çankırı’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimleri için şu ana kadar Çankırı’da 4 aday açıklandı. Milliyetçi-muhafazakar eğilimin baskın olduğu Çankırı’da 24 Haziran genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 79’a ulaşıyordu. Buna karşı Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy oranı ise yüzde 76,34’te kalmıştı. Buna karşı Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kentte aldığı toplamı oy oranı ise tek başına MHP’ninkine eşit.

20107’de gerçekleştirilen referandumda ise yüzde 73,34 oranında evet çıkarken; Hayır’ın oranı yüzde 26,65’te kalmıştı.

ÇANKIRI’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Hüseyin Boz

MHP: İsmail Hakkı Esen

CHP: Mustafa İbişoğlu

İYİ Parti: Raif Oktay

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

ÇANKIRI’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 58,25

MHP: 19,58

CHP: 6,30

İYİ Parti: 11,99

Saadet Partisi: 1,10

HDP: 0,61

Vatan Partisi: 0,21

HÜDAPAR: 0,18

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan: 76,34

Muharrem İnce: 12,35

Selahattin Demirtaş: 0,24

Meral Akşener: 9,90

Temel Karamollaoğlu: 0,99

Doğu Perinçek: 0,18

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

Evet: 73,3

Hayır: 26,7

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 54,3

MHP: 41,7

BBP: 1,4

CHP: 1,3

Saadet Partisi: 1

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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