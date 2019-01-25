Osmaniye'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
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Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye'de AKP, MHP’yi destekleyerek aday çıkarmayacak. CHP ise İYİ Parti ile ittifakı gereği aday çıkarmama kararı aldı. MHP’nin seçimi zorlanmadan kazanması bekleniyor.
OSMANİYE'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
İYİ Parti - Davut Çuhadar
Partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.
OSMANİYE'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OSMANİYE SONUÇLARI
AKP – % 34,4
MHP - % 34,39
CHP - % 11,33
İYİ Parti - % 10,95
HDP - % 5,04
Saadet Partisi - % 1,29
Hür Dava Partisi - % 0,43
Vatan Partisi - % 0,16
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ OSMANİYE SONUÇLARI
Tayyip Erdoğan - % 65,42
Muharrem İnce - % 20,38
Meral Akşener - % 9,17
Selahattin Demirtaş - % 3,88
Temel Karamollaoğlu - % 0.99
Doğu Perinçek - % 0.16
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU OSMANİYE SONUÇLARI
EVET - % 57,8
HAYIR - % 42,2
Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.
2014 YEREL SEÇİMLERİ OSMANİYE SONUÇLARI
MHP – % 47,3
AKP – % 37,4
CHP - % 9,9
BDP - % 2,6
OSMANİYE'DE SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI
Devlet Bahçeli’nin memleketinde AKP, MHP’yi destekleyerek aday çıkarmayacak. CHP ise İYİ Parti ile ittifakı gereği aday çıkarmama kararı aldı. MHP’nin seçimi zorlanmadan kazanması bekleniyor.
SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
- Büyük Birlik Partisi (BBP)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
- Demokrat Parti (DP)
- Demokratik Sol Parti (DSP)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP)
- Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
- İYİ Parti,
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
- Saadet Partisi (SP)
- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
- Vatan Partisi
Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)
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