25 Ocak 2019 17:47

CHP TBMM'ye taşıdı: Başakşehir şampiyon yapılıp Katar'a mı satılacak?

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir'in AKP tarafından desteklenerek şampiyon yapılmak istedindiği iddiasına dair araştırma önergesi verdi.

CHP TBMM'ye taşıdı: Başakşehir şampiyon yapılıp Katar'a mı satılacak?

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

    • Paylaş

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Süper Lig'in lideri Başakşehir kulübünün AKP tarafından desteklenerek şampiyon yapılmak ve daha sonra Katarlı bir şirkete satılmak istendiği iddialarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma önergesi verdi.

    Euronews'in haberine göre Ahmet Kaya, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

    "NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?"

    "Ülke genelinde yaşanan hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlikler her geçen gün artmış, futbolda da kendini göstermiştir. Son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler siyaset, ticaret ve futbol ilişkisinin daha çok sorgulanmasına sebep olmuştur.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yani kamunun parasıyla kurulan, yıllarca belediyece finanse edilen ve büyüyen Başakşehir Futbol Kulübü, şaibeli bir şekilde iktidara yakın kişilerin kontrolüne bırakılmıştır.

    Boş tribünlere oynayan, bilet ve forma satış geliri bulunmayan bu kulüp, hiçbir reytingi bulunmamasına karşın iktidara yakın müteahhitler ya da kuruluşlar sponsorluğunda desteklenmiş, astronomik ücretler vererek transferler yapmıştır.

    Sponsorluk anlaşmalarının nasıl yapıldığı ve hangi kaynaktan gelen paralarla transferlerin finanse edildiği büyük bir soru işaretidir.

    Ülkemizin köklü kulüpleri UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Avrupa kupalarından men edilme korkusu yaşıyorken, bazı kulüpler transfer yapamazken, neredeyse tek geliri TFF’nin ödediği isim hakkı ve naklen yayın bedeli olan Başakşehir Futbol Kulübü’nün, milyonlarca dolar harcayarak art arda transferler gerçekleştirmesi, kamuoyunda 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu?' sorularının sorulmasına neden olmaktadır.

    Ayrıca futbolculara ödenen ücretler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Parasal hareketler gizlenmektedir.

    Diğer yandan Başakşehir'in birkaç kilometre ötesinde dev bir olimpiyat stadı atıl durumda beklerken, kamu kaynaklarıyla yeni bir stat yapılarak adeta bu kulübe hediye edilmiştir.

    Türk futbolunun mihenk taşı olan kulüplerimizin zor günler yaşadığı dönemde, Başakşehir Futbol Kulübü’ne iktidar eliyle bu maddi olanakların sunulmasının sebebi nedir?"

    "İKTİDARCA DESTEKLENEN BİR PROJE TAKIM OLDUĞU İDDİALARI GÜÇLENMİŞTİR"

    "Bir gecede 7 milyon sermaye ile kurulan, siyasal yönlendirmelerle ihale alan firmalarca desteklenen Başakşehir’in 'şampiyon yapıldıktan' sonra, Katar ya da bir başka Arap sermayesine tamamının ya da bir kısmının satılacağı, böylece iştirakçilerine çok büyük kârlar sağlayacağı iddiaları da çok vahimdir" diyen Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü’nün "iktidarca desteklenen bir proje takımı olduğu" ve "şampiyon yapılmak istendiği" iddialarının Trabzonspor-Başakşehir maçında yaşananlarla güçlendiğini savundu.

    Kaya, dilekçesinin devamında şunları ifade etti:

    "Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşen vahim hakem hataları ve kuralları hiçe sayan tutumlar, maç sonucunu doğrudan etkilemiştir. Ki bu maç, şampiyonluğa giden yolda en kritik maçlardan biridir.

    2010-2011 sezonundaki şike olayının Türk futbol tarihinde bıraktığı kara leke henüz temizlenememişken, siyasetin proje takımlar ile futbolu dizayn ettiği iddiaları, çok vahim sonuçlar doğuracak olayların habercisidir. Adalet kavramının zedelenmesi tribünleri gerebilecek, sokakları hareketlendirebilecek, çeşitli sosyal olaylara neden olabilecektir.

    Türk futbolu proje takımları ile değil, kendi öz kaynaklarını yaratan, emek ve alın teri ile var olan, ülkenin köklü kulüpleri ve Anadolu kulüpleri ile bir yerlere varacaktır."

    "DİĞER KULÜPLERİN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİALARI ARAŞTIRILSIN"

    Bu iddiaların araştırılarak, varsa usulsüzlüklerin belirlenip sorumluların adalet önüne çıkarılması ve Türk futbolunun gelişimine zarar verecek benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirten Kaya, dilekçesini şöyle sonlandırdı:

    "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinden bazılarının hükümetçe desteklendiği, hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından siyasal yönlendirmelerle finanse edildiği, mali ve idari olarak şeffaf olmayan hareketlerine göz yumulduğu, TFF ve hakemlerce kollandığı, oluşan haksız rekabet ortamı nedeniyle emekleri çalınan diğer kulüplerin maddi ve manevi zarara uğratıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz." (SPOR SERVİSİ)

    Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı

    Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı

    Demba Ba, Başakşehir'e transfer oldu

    Demba Ba, Başakşehir'e transfer oldu

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Suriyeli aileye saldırı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Uzun’ ama ‘yapılmamış gibi’ bir zirve!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Bolivarcı devrim ilerlemeli

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Venezuela'da ne oluyor?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Amerika katil katil: Suikast, darbe, işgal

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Zıtlıklar dünyası

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Leyla Güven için ses olma zamanı!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretin eksik gösterildiği durumda iş kolundaki duruma bakılabilir

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Teşekkürler Fazıl Say
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tunus’tan Venezuela’ya dayanışma mesajı
    Tunus’tan Venezuela’ya dayanışma mesajı

    Tunus Emekçileri Partisi, Arap halklarını ABD’nin iç işlerine müdahalesine karşı Venezuela halkıyla dayanışmaya çağırdı. 

    GÜNCELLENDİ
    AKP'nin Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı Fikret Yeni bıçaklandı 
    AKP'nin Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı Fikret Yeni bıçaklandı 

    Adana'da AKP'nin Seyhan İlçe Belediye Başkan adayı Fikret Yeni, bacağından bıçaklandı. Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Pelin Dinçer: Venezuela’da ABD karşıtı muhaliflerin duruşu kritik
    Pelin Dinçer: Venezuela’da ABD karşıtı muhaliflerin duruşu kritik

    Akademisyen Pelin Dinçer: Venezuela’da hem Maduro karşıtı hem de ABD’nin bu açık darbe girişimine karşıt kesimin alacağı tavır çok önemli

    Ankara'daki TOKİ işçileri kazandı
    Ankara'daki TOKİ işçileri kazandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde TOKİ inşaatında çalışan ve alamadıkları ücretleri için eylem yapan işçiler taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

    Suriyeli aileye saldırı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
    Suriyeli aileye saldırı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

    Antep’te Suryeli bir aile evlerinde saldırıya uğradı. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti; 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’li diplomatlar Venezuela'dan ayrılmaya başladı
    ABD’li diplomatlar Venezuela'dan ayrılmaya başladı

    ABD'nin, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli personellere ülkeyi terk etmesi talimatının ardından ABD'li diplomatlar ülkeden ayrılıyor.

    Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye Menbic mesajı
    Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye Menbic mesajı

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey' ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü. 

    GÜNCELLENDİ
    Ambulansla cezaevinden çıkarılan Leyla Güven'in açlık grevi sürecek
    Ambulansla cezaevinden çıkarılan Leyla Güven'in açlık grevi sürecek

    HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu yargılandığı davadan tahliyesine karar verildi. Leyla Güven ambulansla cezaevinden çıkarıldı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    2019 NBA All-Star oylamasında kaptanlar LeBron ve Giannis oldu
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı
    Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır
    Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır

    İnce, Bahçeli'ye yanıt verdi: Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir.

    Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan lise müdürü serbest bırakıldı
    Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan lise müdürü serbest bırakıldı

    İzmir'de lise öğrencisi 17 yaşındaki S.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü T.O. serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye'ye girmenin yolunu açıyor
    Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye'ye girmenin yolunu açıyor

    Suriye'ye askeri müdahaleye dair açıklamalar yapmayı sürdüren Erdoğan, Adana Mutabakatı vurgusu yaptı, "Tampon bölge"ye değindi.

    Gazeteci İdris Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi
    Gazeteci İdris Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

    2 yılı aşkın bir süredir tutuklu olan Gazeteci İdris Sayılğan'a gazetecilik faaliyetleri suç gösterilerek 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Filiz Kerestecioğlu: Daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?
    Filiz Kerestecioğlu: Daha kaç çocuğun yaşamını yitirmesi gerekiyor?

    HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ilaç alamadığı için hayatını kaybeden SMA hastası Arda Tahsin Acen’in ölümünü TBMM gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar erken yaşta evliliğe af tasarısına neden karşı?
    Kadınlar erken yaşta evliliğe af tasarısına neden karşı?

    Erken yaşta evliliğe af yasa tasarısını ve kadınların tasarıya dönük tepkilerini Ekmek ve Gül Editörü Gizem Örnek anlattı.

    MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, Manisa teşkilatı kapatıldı
    MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, Manisa teşkilatı kapatıldı

    MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

    Hukuk örgütleri: Tecrit ceza hukuku sistemine aykırıdır
    Hukuk örgütleri: Tecrit ceza hukuku sistemine aykırıdır

    Hukuk örgütleri ortak açıklamayla açlık grevlerine ilişkin "İnsan haklarına dayalı hukukun işlerlik kazanmasını talep ediyoruz" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'dan 'Kürt seçmen' yanıtı: Her kesimin oyuna talibiz
    Ekrem İmamoğlu'dan 'Kürt seçmen' yanıtı: Her kesimin oyuna talibiz

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız

    Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma
    Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma

    Bugün greve çıkacak binlerce Meksikalı metal işçisinin dayanışma çağrısına Türkiye’den de çok sayıda sendikacı ve direnişteki işçiler yanıt verdi.

    Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi
    Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

    Mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı da 24-25 Nisan'a erteledi.  

    İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit edildi
    İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit edildi

    CHP, 39 ilçede 19 bin 502 yığma seçmene itiraz ettiklerini belirterek, bunlardan 5 bin 862'sinin iptal edildiğini kaydetti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı
    CHP-İYİ Parti yerel seçimde ittifak protokolünü imzaladı

    CHP ile İYİ Partinin vardığı yerel seçim anlaşması kapsamında 22 büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi
    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi

    Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde Zühtü Arslan yeniden seçildi.

    Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt
    Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt

    Venezuela’nın Türkiye Büyükelçiliği Maduro hükümetinin meşru olmadığı iddialarına 17 maddelik açıklama ile yanıt verdi, dayanışma istedi.

    ABD medyası tartışıyor: Venezuela’da şimdi ne olacak?
    ABD medyası tartışıyor: Venezuela’da şimdi ne olacak?

    ABD’nin sermaye medyası Venezuela’ya askeri müdahaleye şimdilik mesafeli. Venezuela ordusunun ikna edilmesi gerektiği vurgusu dikkat çekiyor.