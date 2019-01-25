CHP TBMM'ye taşıdı: Başakşehir şampiyon yapılıp Katar'a mı satılacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Süper Lig'in lideri Başakşehir kulübünün AKP tarafından desteklenerek şampiyon yapılmak ve daha sonra Katarlı bir şirkete satılmak istendiği iddialarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Euronews'in haberine göre Ahmet Kaya, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?"

"Ülke genelinde yaşanan hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlikler her geçen gün artmış, futbolda da kendini göstermiştir. Son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler siyaset, ticaret ve futbol ilişkisinin daha çok sorgulanmasına sebep olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yani kamunun parasıyla kurulan, yıllarca belediyece finanse edilen ve büyüyen Başakşehir Futbol Kulübü, şaibeli bir şekilde iktidara yakın kişilerin kontrolüne bırakılmıştır.

Boş tribünlere oynayan, bilet ve forma satış geliri bulunmayan bu kulüp, hiçbir reytingi bulunmamasına karşın iktidara yakın müteahhitler ya da kuruluşlar sponsorluğunda desteklenmiş, astronomik ücretler vererek transferler yapmıştır.

Sponsorluk anlaşmalarının nasıl yapıldığı ve hangi kaynaktan gelen paralarla transferlerin finanse edildiği büyük bir soru işaretidir.

Ülkemizin köklü kulüpleri UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Avrupa kupalarından men edilme korkusu yaşıyorken, bazı kulüpler transfer yapamazken, neredeyse tek geliri TFF’nin ödediği isim hakkı ve naklen yayın bedeli olan Başakşehir Futbol Kulübü’nün, milyonlarca dolar harcayarak art arda transferler gerçekleştirmesi, kamuoyunda 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu?' sorularının sorulmasına neden olmaktadır.

Ayrıca futbolculara ödenen ücretler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Parasal hareketler gizlenmektedir.

Diğer yandan Başakşehir'in birkaç kilometre ötesinde dev bir olimpiyat stadı atıl durumda beklerken, kamu kaynaklarıyla yeni bir stat yapılarak adeta bu kulübe hediye edilmiştir.

Türk futbolunun mihenk taşı olan kulüplerimizin zor günler yaşadığı dönemde, Başakşehir Futbol Kulübü’ne iktidar eliyle bu maddi olanakların sunulmasının sebebi nedir?"

"İKTİDARCA DESTEKLENEN BİR PROJE TAKIM OLDUĞU İDDİALARI GÜÇLENMİŞTİR"

"Bir gecede 7 milyon sermaye ile kurulan, siyasal yönlendirmelerle ihale alan firmalarca desteklenen Başakşehir’in 'şampiyon yapıldıktan' sonra, Katar ya da bir başka Arap sermayesine tamamının ya da bir kısmının satılacağı, böylece iştirakçilerine çok büyük kârlar sağlayacağı iddiaları da çok vahimdir" diyen Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü’nün "iktidarca desteklenen bir proje takımı olduğu" ve "şampiyon yapılmak istendiği" iddialarının Trabzonspor-Başakşehir maçında yaşananlarla güçlendiğini savundu.

Kaya, dilekçesinin devamında şunları ifade etti:

"Türkiye’nin gözü önünde gerçekleşen vahim hakem hataları ve kuralları hiçe sayan tutumlar, maç sonucunu doğrudan etkilemiştir. Ki bu maç, şampiyonluğa giden yolda en kritik maçlardan biridir.

2010-2011 sezonundaki şike olayının Türk futbol tarihinde bıraktığı kara leke henüz temizlenememişken, siyasetin proje takımlar ile futbolu dizayn ettiği iddiaları, çok vahim sonuçlar doğuracak olayların habercisidir. Adalet kavramının zedelenmesi tribünleri gerebilecek, sokakları hareketlendirebilecek, çeşitli sosyal olaylara neden olabilecektir.

Türk futbolu proje takımları ile değil, kendi öz kaynaklarını yaratan, emek ve alın teri ile var olan, ülkenin köklü kulüpleri ve Anadolu kulüpleri ile bir yerlere varacaktır."

"DİĞER KULÜPLERİN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİALARI ARAŞTIRILSIN"

Bu iddiaların araştırılarak, varsa usulsüzlüklerin belirlenip sorumluların adalet önüne çıkarılması ve Türk futbolunun gelişimine zarar verecek benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerektiğini belirten Kaya, dilekçesini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinden bazılarının hükümetçe desteklendiği, hükümete yakın sermaye çevreleri tarafından siyasal yönlendirmelerle finanse edildiği, mali ve idari olarak şeffaf olmayan hareketlerine göz yumulduğu, TFF ve hakemlerce kollandığı, oluşan haksız rekabet ortamı nedeniyle emekleri çalınan diğer kulüplerin maddi ve manevi zarara uğratıldığı iddialarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz." (SPOR SERVİSİ)

Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı