25 Ocak 2019 17:54

Eskişehir'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

2019 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Eskişehir'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Fotoğraf: DHA

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    Yerel seçimlerde uzun zamandır CHP’nin başkan çıkardığı Eskişehir’de 31 Mart yerel seçimleri için 3 aday çıktı. 24 Haziran seçimleri öncesi CHP’de ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yine CHP’nin adayı. AKP seçime Burhan Sakallı ile girecek. Saadet Partisi ise Levent Baştürk’ü aday gösterdi.

    Eskişehir’de halkın tercihlerini belirleyecek önemli konulardan biri Alpu’da yapılmak istenen termik santral. Termik santral projesi nedeniyle halk hükümete tepkili. Öte yandan kent uzun süredir CHP’li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetiliyor. Buna rağmen 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı’nın aldığı oy oranı toplamı yüzde 50’nin üzerinde. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakının toplam oy oranı ise yüzde 48,37 idi.

    ESKİŞEHİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    CHP: Yılmaz Büyükerşen

    AKP: Burhan Sakallı

    Saadet Partisi: Levent Baştürk

    Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

    ESKİŞEHİR’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

    24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

    AKP: 37,6

    MHP: 9,8

    CHP: 32,44

    İYİ Parti: 13,37

    HDP: 3,88

    Vatan Partisi: 0,25

    HÜDA PAR: 0,14

    24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

    Tayyip Erdoğan: 46,48

    Muharrem İnce: 41,07

    Selahattin Demirtaş: 1,76

    Meral Akşener: 9,67

    Temel Karamollaoğlu: 0,78

    Doğu Perinçek: 0,23

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

    Evet: 42,4

    Hayır: 57,6

    Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

    2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

    CHP: 45,3

    AKP: 39,1

    MHP: 11,2

    HDP: 0,7

    İşçi Partisi: 0

    SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

    • Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
    • Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
    • Büyük Birlik Partisi (BBP)
    • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    • Demokrat Parti (DP)
    • Demokratik Sol Parti (DSP)
    • Halkların Demokratik Partisi (HDP)
    • Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
    • İYİ Parti
    • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
    • Saadet Partisi (SP)
    • Türkiye Komünist Partisi (TKP)
    • Vatan Partisi

    Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi

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