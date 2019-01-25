Eskişehir'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Yerel seçimlerde uzun zamandır CHP’nin başkan çıkardığı Eskişehir’de 31 Mart yerel seçimleri için 3 aday çıktı. 24 Haziran seçimleri öncesi CHP’de ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yine CHP’nin adayı. AKP seçime Burhan Sakallı ile girecek. Saadet Partisi ise Levent Baştürk’ü aday gösterdi.

Eskişehir’de halkın tercihlerini belirleyecek önemli konulardan biri Alpu’da yapılmak istenen termik santral. Termik santral projesi nedeniyle halk hükümete tepkili. Öte yandan kent uzun süredir CHP’li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetiliyor. Buna rağmen 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı’nın aldığı oy oranı toplamı yüzde 50’nin üzerinde. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakının toplam oy oranı ise yüzde 48,37 idi.

ESKİŞEHİR’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Yılmaz Büyükerşen

AKP: Burhan Sakallı

Saadet Partisi: Levent Baştürk

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

ESKİŞEHİR’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 37,6

MHP: 9,8

CHP: 32,44

İYİ Parti: 13,37

HDP: 3,88

Vatan Partisi: 0,25

HÜDA PAR: 0,14

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan: 46,48

Muharrem İnce: 41,07

Selahattin Demirtaş: 1,76

Meral Akşener: 9,67

Temel Karamollaoğlu: 0,78

Doğu Perinçek: 0,23

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

Evet: 42,4

Hayır: 57,6

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

CHP: 45,3

AKP: 39,1

MHP: 11,2

HDP: 0,7

İşçi Partisi: 0

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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