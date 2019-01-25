Ankara'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Ankara’da AKP, MHP’nin; CHP ise İYİ Parti’nin desteğiyle 31 Mart yerel seçimlerine giriyor. 2014 yerel seçimlerinde seçimi 1,1 puanlık farkla AKP’nin adayı Melih Gökçek kazanmıştı. AKP’nin eski Belediye Başkanı Melih Gökçek daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla istifa etmek zorunda kaldı. Gökçek’in yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna atandı. Yerel seçim tartışmalarının başlarında MHP ile Gökçek arasında kısa süreli bir flörtleşme yaşandı. Ancak MHP-AKP ittifakının yeniden sağlanmasıyla MHP Ankara’da aday göstermedi. AKP’nin aday gösterdiği Mehmet Özhaseki daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Kayseri’de adı yolsuzlukla anılan bir belediye başkanı olarak biliniyor. Ankara MHP’nin İYİ Parti’ye ciddi oy kaptırdığı yerlerden biri olması nedeniyle Cumhur İttifakı ile Millet İttirakı oyları kafa kafaya çıkıyor. Referandum döneminde AKP-MHP ittifakının kaybettiği illerden biri olması nedeniyle de ayrıca bu şehirde AKP adayının kaybetme ihtimali gündeme geliyor.

CHP’nin gösterdiği aday ise eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş, MHP kökenli bir belediye başkan adayı olması nedeniyle İYİ Parti tabanının da desteğini kazanacak. Ancak Yavaş, CHP’nin sosyal demokrat tabanı açısından da tepki gören bir isim. Yavaş adaylığını ‘partiler üstü’ olarak tanımlıyor.

ANKARA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mehmet Özhaseki

CHP: Mansur Yavaş

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

ANKARA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 39,29

MHP: 13,00

CHP: 26,15

İYİ Parti: 12,25

SP: 1,51

HDP: 6,07

Vatan Partisi: 0,22

HÜDA PAR: 0,11

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan: 51,52

Muharrem İnce: 36,23

Temel Karamollaoğlu: 0,94

Selahattin Demirtaş: 2,06

Meral Akşener: 9,04

Doğu Perinçek: 0,21

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SONUÇLARI

Evet: 48,8

Hayır: 51,2

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

AKP: 44,9

MHP: 7,8

CHP: 43,8

SP: 0,5

BBP: 1,3

HDP: 0,9

İşçi Partisi: 0

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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