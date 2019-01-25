Yunan parlamentosu ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne onay verdi
Yunanistan parlamanetosu, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı.
Makedonya'daki Büyük İskender heykeli | Fotoğraf: Guillaume Speurt / Flickr (CC BY-SA 2.0)
Yunanistan parlamanetosu, Makedonya ile yapılan ve ülkedeki milliyetçi kesimin tepkisini çeken isim anlaşmasını onayladı.
Bu anlaşmayla Atina ile Üsküp arasında ‘Makedonya’ isminin kullanılmasından kaynaklanan 28 yıllık anlaşmazlık son bulacak.
Makedonya artık ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ ismiyle anılacak. Yunanistan da komşusunun AB ile NATO üyeliğini veto etmeyi bırakacak. (DIŞ HABERLER)
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