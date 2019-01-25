Sınır dışı edilen gazeteci Hollanda devletine dava açıyor

Gelen bir istihbarat üzerine Türkiye’den sınır dışı edilen Gazeteci Ans Boersma Hollanda devletine dava açıyor. Hollandalı yayın kuruluşu Nieuwsuur’e konuşan Boersma, hâlâ tam olarak neyle ilişkilendirildiğini bile bilmediğini şunları söyledi:

“Benim hayatım Türkiye’de. Bana garip gelen ise çok sık Hollanda’ya geliyorum. Hollanda devletinin bana yönelteceği sorular vardıysa da bunun için daha önce de birçok fırsatı oldu. Sadece aramaları yeterdi ve ben kendi ayaklarımla giderdim sorularını yanıtlamak için.”

Diken’de yer alan habere göre sadece bir sırt çantasıyla sınır dışı edildiğini söyleyen Boersma, “Evime gitmeme izin verilmedi, arkadaşlarımla vedalaşamadım. İki yıl boyunca orada bir hayat kurmak için çaba sarf ettim. Sahip olduğum her şey orada. Sonra Hollanda’ya geldim. Askeri polis pasaport kontrolde birkaç soru yöneltti. ‘Nereden geliyorsunuz? Neden Türkiye’deydiniz? Şimdi neden buradasınız?’ Sonra pasaportuma giriş damgası basıldı ve gitmekte özgürdüm” diye konuştu.

2013-2015 yılları arasında bir ilişki yaşadığı Suriyeli bir mültecinin Hollanda’ya girmesi için sahte evrak beyan ettiğine dair şüpheli olduğunun Türkiye’ye bildirilmesi sonrasında Boersma ‘önlem olarak’ sınır dışı edilmişti. Boersma’nın çalıştığı ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın yazı işleri müdürü, Boersma’nın el Nusra Cephesi üyesi erkek arkadaşıyla ilişkisi konusunda kendilerinden bilgi sakladığı savunarak, “Türkiye üzerinden Hollanda’ya kaçan bir Suriyeliyle ilişkisini bilseydik işe almazdık” demişti. (MEDYA SERVİSİ)