Adli Tıp akciğer hastası tutukluya "27 kişilik koğuşta kalabilir" dedi

Tüberküloz tedavisinin ardından 27 kişilik koğuşuna gönderilen hasta tutuklu Mendük Kılıç’la ilgili Adli Tıp Kurumu, “Rehabilitasyon tipi cezaevi şartlarında kalmasını gerektirecek bir tıbbi durumu yok” raporu verdi. Devlet Hastanesi ise tutuklu hasta Mendüç Kılıç’ın sevkini istemişti.

Maltepe 1 No’lu L Tipi Cezaevinde bulunan hasta tutuklu Mendük Kılıç ile ilgili başvuruyu yanıtlayan Adalet Bakanlığı, adli tıp raporunu referans alarak, Kılıç’ın “Rehabilitasyon tipi cezaevi şartlarında kalmasını gerektirecek bir tıbbi durumunun olmadığını” yazdı. Kılıç, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’ye gönderdiği mektubunda hastalıklarının tedavisi için Adalet Bakanlığına gerekli girişimlerde bulunulmasını istemişti.

Çepni de bunun üzerine, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuruda bulundu. Komisyon da Adalet Bakanlığından hasta tutuklu ile ilgili bilgi talep etti. Adalet Bakanlığından gelen cevapta Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun “Sekel akciğer tüberkülozu olduğu, dosyadaki mevcut belgeleri ve kurulumuz muayene bulgularına göre halihazırda; rehabilitasyon tipi cezaevi şartlarında kalmasını gerektirecek bir tıbbi durum tespit edilmediği oy birliği ile mütalaa olunur” görüşüne dayanarak sevkinin uygun bulunmadığı ifade edildi.

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‘TÜBERKÜLOZ ŞÜPHESİYLE KARANTİNADA KALDI’

Bianet’te yer alan habere göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yapılan başvuruda, Kılıç’ın durumu şöyle açıklanmıştı:

“Birçok ilaca dirençli kronik akciğer hastası olarak Kılıç’ın, bir akciğerinin 3/2’si alındı. Solunum cihazı kullanıyor ve sürekli kan öksürüyor. Marmara ve Kartal Devlet Hastaneleri tarafından tüberküloz şüphesi olduğuna dair raporlar verildi, 5-6 ay karantinada kaldı. Ardından birçok insani ihtiyacını tek başına karşılayamadığı koğuşa dönmek zorunda kaldı. 27 kişilik koğuşta kaldığı için hem arkadaşlarına bu hastalığı bulaştırma riski hem de ortamdan dolayı yeni enfeksiyon kapma riski bulunuyor.

Daha önce kaldığı Silivri 5 No’lu L tipi Cezaevindeyken götürüldüğü Silivri Devlet Hastanesi, naklinin Metris R Tipi Cezaevine yapılması ve ileri tektik ve tedavisinin yapılması için de Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevkinin yapılması gerektiğine dair rapor vermişti. Defalarca hem idareye hem savcılığa hem de Adalet Bakanlığına Metris R Tipi Cezaevine sevkinin yapılması ve tedavisinin başlatılması için dilekçeler yazdığı halde nakil işlemi yapılmadı, dilekçelerden sonuç alamadı.

Ayrıca iki yıldır diş problemi yaşamaktadır. Marmara Üniversitesi Diş hastanesi dokuz dişine acil cerrahi müdahale yapılması gerektiğini belirtti, randevu alınmasına rağmen nedeni belirtilmeden idare tarafından randevusu iptal edildi.” (HABER MERKEZİ)