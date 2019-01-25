DHL Express’te TİS imzalandı

TÜMTİS’e üye oldukları için işten atılan işçilerin 556 gün süren direnişiyle sendikal örgütlülüğün kabul ettirildiği DHL Express’te toplusözleşme imzalandı.

İki yıllık sözleşmeyle işçi ücretlerine ve sosyal haklara birinci yıl yüzde 21 oranında, ikinci yıl yüzde 17 oranında artış sağlandı. Ayrıca 15’er günlük ücretleri tutarında dört ikramiye ve yemek, yol, evlenme, doğum, bayram, yakacak ve giyim yardımı alındı.

Sendikal nedenlerle işten çıkarılan 7 işçiye de kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak 20 aylık brüt ücretleri tutarında tazminat ödemesi yapılması sağlandı. TİS ile disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılması engellendi.

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada DHL Express’te toplu iş sözleşmesinin işyeri önünde direnişini sürdüren işçiler de dahil üyelerin onayı alınarak imzalandığı bildirildi. Kararlı mücadelenin yanı sıra uluslararası boyutta sınıf dayanışmasıyla başarının elde edildiği belirtilen açıklamada, “556 gün süren direniş ve zorlu mücadelenin ardından DHL Express’te TİS bağıtlanmıştır. Sürecin TİS kazanımlarıyla sonuçlanması DHL Express işçileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olurken tüm kargo işçileri açısından da önemli bir kazanım olmuştur” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)