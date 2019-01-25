25 Ocak 2019 15:21
MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, Manisa teşkilatı kapatıldı
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alındı, Manisa il teşkilatı geçici olarak kapatıldı.
MHP logosu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Manisa il teşkilatının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını ve yeni il teşkilatının gelecek hafta kurulacağını kaydetti. (AA)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘Uzun’ ama ‘yapılmamış gibi’ bir zirve!
Yücel ÖZDEMİR
Bolivarcı devrim ilerlemeli
Ertan EROL
Venezuela'da ne oluyor?
Adnan GÜMÜŞ
Amerika katil katil: Suikast, darbe, işgal
Ahmet YAŞAROĞLU
Zıtlıklar dünyası
Yusuf KARATAŞ
Leyla Güven için ses olma zamanı!
Devrim AVCI
Ücretin eksik gösterildiği durumda iş kolundaki duruma bakılabilir
Özcan YAMAN
Teşekkürler Fazıl Say