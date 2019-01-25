Berkin Elvan'ın ailesine açılan soruşturmaya takipsizlik kararı

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında, 2016'da gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava sonrası adliye önünde atılan sloganlar nedeniyle açılan soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, "şüpheli" olarak ÖDP Başkanı Alper Taş, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ile Gezi Parkı olaylarında polislerin ateşlediği gaz fişeğiyle öldüğü belirtilen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın isimleri yer aldı.

"SLOGANLARI YÜKSEK SESLE BAĞIRDIKLARINA DAİR TESPİT YOK"

AA'nın aktardığına göre 2016 yılında görülen davanın sonunda "Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, faşizme karşı omuz omuza" sloganları atılarak çıkıldığı ve soruşturma başlatıldığı belirtilen takipsizlik kararında, "Kolluk kuvvetlerince incelenen iki adet DVD ile ilgili şüphelilerin ifadesi alınmış ise de yapılan tespitte şüphelilerin grup içinde bulundukları ancak sloganları yüksek sesle bağırdıklarına dair bir tespit yapılamadığının anlaşıldığı, bunun yanında gruba yönelik herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı, herhangi bir uyarı yapılmadan grubun adliye önünde açıklama yaptıktan sonra kendiliğinden dağıldığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kararda, 6 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)