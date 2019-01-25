Ekrem İmamoğlu'dan 'Kürt seçmen' yanıtı: Her kesimin oyuna talibiz

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “HDP’den oy alacak mısınız?” sorusuna her kesimin oyuna talip olduğunu belirterek “Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat isimli programa konuk oldu.

İmamoğlu, “HDP’den oy alacak mısınız? sorusuna Her kesimin oyuna talip olduğunu belirterek, “Biz İstanbulluyuz. Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı” yanıtını verdi.

İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nı bırakmaması hakkında ise şu yorumu yaptı: “Ben yerinde olsam Meclis Başkanlığı görevinden istifa ederdim. Bir anayasa maddesi var. Ancak benim şahsi gündemim değil. Bu kadar tartışmak da hoş değil. Ancak 1 Nisan'da sevdiği mesleğe geri dönecek. Biz kazanacağız.” (HABER MERKEZİ)