Belgrad Ormanı’nın içinden tren hattı geçirme planları iptal edildi

Belgrad Ormanları’ndan geçecek Kemerburgaz dekovil/tren hattının ihalesinin 2017’de iptal edilmesinin ardından İBB, bu hat için yaptığı imar planlarını da iptal etti. Yapımı için 1500 ağacın kesileceği tren hattı, kamuoyunda büyük tepki ile karşılanmıştı.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından iptalle ilgili yapılan açıklamada Ekim 2017’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Belgrad ormanından geçirilmek istenen dekovil/tren hattı ihalesinin sessiz sedasız iptal edildiği belirtilerek; “İptalin gerekçesi Cendere Düzenleme Projesi ile çakışma olarak gösterilmişti, yine de, güzergahı ne olursa olsun Belgrad ormanının kalbinden geçecek bir tren hattının ormanda ciddi tahribata neden olacağını ilgili ve yetkili herkes biliyordu. Bu hatta karşı düzenlenen protestolar tüm İstanbulluların desteğini almıştı.

1 Şubat 2017 tarihinde, ‘Haliç – Kemerburgaz Dekovil Hattı Yapım İşi’ adı altında gerçekleştirilen ihale ile, ilk etapta Kağıthane’den Belgrad Ormanı’nın kalbinde yer alan Ayvadbendi’ne kadar uzanan; şimdilik rafa kaldırıldığı söylenen sonraki etaplarında ise Karadeniz sahilinde Ağaçlı’ya ve Yovankoru’ya kadar uzanarak Belgrad ormanını daha da bölecek ve orman katliamına neden olacak bir tren hattı yapılması amaçlanıyordu. Bu tren hattının nostaljik amaçlı yapıldığı iddia edilse de, trenin kapasitesi ve sefer sıklığı açısından Göktürk, Kemerburgaz ve Mithatpaşa yerleşim bölgelerinin ulaşım ihtiyaçlarını da kısmen üstlenmesinin planlandığı ortadaydı” denildi.

Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek “Dekovil Hattı” demiryolu projesinin, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de sonuç olarak zaten mega projelerce kuşatılmış durumdaki Belgrad Ormanı’nı yok edecek bir proje olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2017’de ihale iptal edildiğinde, ormanın kalbinden geçecek bir tren hattının, güzergahı ne olursa olsun ormanda kıyıma yol açacağının ve bir adım sonrasında ormanın daha da bölünmesine neden olacağının kamuoyunda açıkça kabul edilmesini ve dekovil hattının bu temelde kalıcı olarak iptal edilmesini talep etmiştik. İstanbul’un kalan son doğal orman alanlarından biri olan Belgrad Ormanı’na sahip çıkılması için dekovil hattı projesinin tümüyle rafa kaldırılması gerekiyordu.”

İBB’nin imar planlarını iptal etmesinin doğru olduğu ifade edilen açıklamada; “O zaman da söylemiştik, şimdi yine tekrarlıyoruz: Şimdi de Kuzey Ormanları’nın İstanbul’un kuzeye doğru büyütmek isteyen inşaat sermayesinden kesin bir şekilde korunması gerekiyor ki İstanbul’un bir geleceği olsun. Kuzey Ormanları’nın içinde ve çeperindeki tüm yeni ulaşım hatları ile yeni imar alanı projelerinin iptal edilmesi gerekiyor” denildi. (HABER MERKEZİ)