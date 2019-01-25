25 Ocak 2019 13:35

Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma

Bugün greve çıkacak binlerce Meksikalı metal işçisinin dayanışma çağrısına Türkiye’den de çok sayıda sendikacı ve direnişteki işçiler yanıt verdi.

Türkiye’deki emek örgütlerinden Meksikalı metal işçileri ile dayanışma

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    Meksika’nın ABD sınırında bulunan Matamoros sanayi bölgesinde bir haftadan uzun süredir fiili olarak iş bırakan ve ücret zammı ile ikramiye haklarını talep eden 30 bin metal işçisi, bugün resmi olarak greve çıkıyor.

    Meksikalı işçilerin 25 Ocak için uluslararası destek çağrısına Türkiyeli sendikacılar da yanıt verdi. KESK genel merkezi KESK’e bağlı bazı sendikaların genel merkez ve şubeleri,  Aydın’dan direnişteki SİBAŞ işçileri ve İzmir’den direnişteki Tariş işçilerinin yanı sıra DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların da aralarında olduğu onlarca sendika merkezi, şubesi ya da yöneticileri Matamoros işçilerinin dayanışma bildirisine imza attı. Sendikacıların imza attığı Meksikalı emek ve kitle örgütlerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Peru, Brezilya gibi çok sayıda ülkeden örgütlerin imzaladığı uluslararası dayanışma çağrısı metni şöyle:

    MATAMOROS İŞÇİLERİNİN GREVİ İÇİN AYAĞA KALKALIM!

    Sosyal örgütlere, demokratik sendikalara, basın kuruluşlarına, Meksika ve dünya halklarına...

    Ülkemizde tarihi bir hareket var, Matamoros Tamaulipas’ta 30 yıldan fazla bir süredir işçi sınıfı hareketten uzaklaştırıldığı ve kademeli olarak düşük gelirle cezalandırıldı; maquiladoralar (ihracat için üretim yapan montaj sanayi kapsamındaki fabrikalar) çıkarlarını empoze etmek için uzlaşma kurullarını ve hükümetleri kullandılar.

    Devlet başkanlığı tarafından sınır bölgelerinde asgari ücrete yüzde 100 zam kararı açıklanmasının ardından, Gündelikçi İşçiler, Sanayi İşçileri ve Maquiladora İşçileri Sendikası (SJOIIM) sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzalamış olan Matamoros’daki 45 fabrika patronu 40 bin işçi için ikramiyeleri ortadan kaldırarak zammı ortadan kaldırırken, maaşları orantılı olarak artırmalarını zorunlu kılan toplu iş sözleşmesi hükümlerine uymaktan kaçındılar; işverenler talepleri yerine getirmenin kârlı olmadığını söylerken, sadece bir haftada 100 milyon dolarlık zarara uğradıklarını açıkladılar.

    Geçtiğimiz 12 Ocak’ta işçi hareketi patladı, şirketlerin lehine anlaşmaya çalışan sendikal liderleri aşarak sendikayı, yıllık ikramiyelerin ödenmesi ve yüzde 20 ücret zammı talepleriyle iş bırakmaya zorladılar; bu tarihten itibaren işçiler iş bıraktılar ve gösteriler ve mitinglerle sokaklara indiler, böylece sendikal liderlerin suç ortaklığını ve işçileri işten atmalarla ve soruşturmalarla tehdit eden işverenlerin tüm sosyal ve emek haklarına karşı baskıcı ve yasa dışı tutumunu gözler önüne serdiler.

    Bütün bunlara rağmen işçiler resmi olarak grev kararı aldırabildiler ve grev 25 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Eylemlere ve bu hareketin önemine rağmen, bugüne kadar ulusal medya, Çalışma Bakanı Luisa Maria Alcalde ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Lobrador sessizliklerini korudu. 

    Sessizlik, büyük sanayilerin nasıl yasadışı yollardan hareket ettiklerini, zenginlikleri nasıl sömürdüklerini ve bunlara karşı nasıl mücadele edileceğini gösteren bu hareketin Meksika işçi sınıfı üzerindeki etkisi nedeniyledir.

    Bütün bunlar nedeniyle bu metni imzacıları olarak örgütleri, sendikaları, kolektifleri, Meksika ve dünya halklarını 25 Ocak Cuma günü, Matamoros İşçileri için Küresel Eylem Günü ilan ederek, çeşitli mücadele biçimleri aracılığıyla harekete geçmeye ve ücret zammı, ikramiyelerin ödenmesi, işten atılanların geri alınması ve patron baskısına son verilmesi taleplerini desteklemeye çağırıyoruz.

    İşçi sınıfıyla mücadele ve dayanışmaya!

    Yaşasın Matamoros işçilerinin grevi!

    Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak

    Meksika'da iş bırakan metal işçileri 25 Ocak'ta greve çıkacak

    BİLDİRİYE İMZA ATAN TÜRKİYELİ SENDİKA MERKEZLERİ VE SENDİKACILAR:

    Kamu Emekçileri Sendiaları Konfederasyonu (KESK), SES, BES, Petrol-İş Genel Merkezi, Tümbelsen Genel Merkezi ve Ankara 1, 2, Aydın, Adana, İzmir 1, 2  ile Antalya şubeleri,

    DİSK/Gıda-İş genel merkezi ve Trakya, Balıkesir, İstanbul, Bursa temsilcilikleri; Cam Keramik-İş, İletişim-İş, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, SES Elazığ Şube Başkanı

    Derya Coşku, SES Elazığ Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Öğüt, SES Elazığ Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fulya Yeğin, Yapı Yolsen Şube Başkanı Kenan Korkmaz,

    Eğitim Sen Elazığ Şube Yönetim Kurulu Üyesi İnan Aydın, KESK Gaziantep Şubeler Platformu, SES Dersim Şube Sekreteri Dugu Kurban, Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı Eylem Eslek, Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Ümit Gültekin, Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube Sekreteri Özgür Geneç, Genel-İş İzmir 5 Nolu Şuber Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Uğur, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, Sağlık-İş İzmir Şube Sekreteri Özgür Aslan, Deri Teks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, Tezkop-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Caner Fırat, Teksif İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, SES İzmir Şubesi, BES İzmir Şubesi, Tümbelsen İzmir Şube Sekreteri Birkan Acar, Tümbelsen Şube Mali Sekreteri Eren Çetindere, Habersen İzmir Şube Sekreteri Sedat Altıntop, Yapı Yol Sen Şube Başkanı Reşat Taş, Eğitimsen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek, Eğitimsen 5 Nolu Şube Sekreteri Ali Özer, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Bülent Taşpınar,  TES-İŞ Sendikası Aydın Şube Teşkilandırma Sekreteri Özcan Göçer, Birleşik Taşıma Emekçileri İzmir Şubesi, Kültür Sanat Sen İzmir Şubesi,

    Haber Sen İzmir Şubesi, Aydın’dan direnişteki Sibaş İşçileri, İzmir’den direnişteki Tariş İşçileri, Tekgıda-İş Sibaş Temsilcisi Mehmet Özen, Tekgıda-İş 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey, SES Sağlık Emekçileri Sendikası Didim’den Selçuk Altınok, Genel-İş Sendikası Muğla Şube Denetleme Üyesi Nurettin Tan, Eğitim Sen Didim Temsilciliği Turgay Elçi,

    Teksif Aydın Şube Başkanı Bayram Çakmak, DİSK Kayseri Bölge Başkanı Cumali Sağlam,

    Genel-İş Kayseri Şube Başkanı Ramazan Benian, SES Kayseri Şube Eş Başkanı Orhan Karakaya, SES Kayseri Şube Eş Başkanı Figen Kara, Kayseri Eğitim Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Gümüş, Kayseri Eğitimsen Şube Yöneticisi Belkıs Karabulut,

    Kayseri Eğitim Sen Şube Yöneticisi Uygur Orhan, TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürken, Petrol-İş Mersin Şube Başkanı Ercin Çulcu, Kristal-İş Mersin Şube Başkanı Ahmet Yasin Özdemir, DİSK Genel-İş Mersin Şube Sekreteri Özgür Yüksek, DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Esra Ergüzeloğlu, Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Durdu, Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saçkesen, Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Yaşar, BES Mersin Şubesi, SES Mersin Şubesi, Tarım Orkam Sen Mersin Şubesi Yılmaz Kilim, Yapı Yol Sen Mersin Şubesi, Kristal-İş Mersin Şubesi, Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, DİSK Genel-İş Mersin Şubesi, Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

    Çorum Eğitim Sen Şube Sekreteri Hıdır Aygün, SES Eskişehir Şubesi, Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, DİSK-Eskişehir Bölge Temsilciliği, BES Balıkesir Şubesi, Eğitim Sen Balıkesir Şubesi, SES Balıkesir Şubesi, Eğitim Sen Bursa Şubesi Kadın Sekreteri Berna Yeşiltepe. SES Bursa Şube Sekreteri Birol Aşık, SES Bursa Şube Mali Sekreteri Nesrin Aydın Ekinci, Tez Koop İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Egitim Sen Tarsus Şube Başkanı Eyüp Kızıl,

    Egitim Sen Tarsus Şube Sekreteri, Şahin Yücel, Eğitim Sen Tarsus Şube Hukuk Sekreteri Tayfun Cengiz, Ses İstanbul Anadolu Şubesi, Tümbelsen Denizli şubesi, Tümbelsen Kurklareli Şube Başkanı Burcu Putuş, SES Yalova il temsilciliği, SES Amasya il temsilciligi

    SES Sakarya Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Dikmen, Eğitim Sen İzmir 4,5 ve 6 No’lu şubeleri, SES Manisa Şubesi, BES Manisa Şubesi, Eğitim Sen Manisa Şubesi, BES Ankara 1 Nolu Şubesi, Eğitim Sen Yalova İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Coşkun, Genel-iş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Turan Kütükbaş

    SES İstanbul Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Erol, Fadime Dursun, Turan Karabağ

     

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