Uğur Mumcu anısına panel: Basın özgürlüğünde 1950’lerin gerisindeyiz

Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 26. yılında Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ortak düzenlediği “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” başlıklı etkinlikle anıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve TGC Başkanı Turgay Olcayto gerçekleştirdi. Uğur Mumcu’nun darbelere ve baskılara sessiz kalmayan bir gazeteci olduğunun altını çizen Olcayto, Mumcu’nun bu nedenle hedef haline geldiğini söyledi. Ardından konuşan Nuhoğlu ise “Parlamento neredeyse ortadan kaldırıldı. Tek kişi tarafından yönetiliyoruz. Basın tamamen yok hükmündedir. Bizler her yerde, sokakta, evde sesimizi ortaya koyarsak, bu karanlık dönemden kurtuluruz” ifadelerini kullandı. Tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Tilbe Saran ise Mumcu’nun yazı ve makalelerini seslendirdi.

ABDİ İPEKÇİ CİNAYETİNİN ÜZERİNE GİTTİ

Gazete Kadıköy'ün geçtiği habere göre daha sonra Akademisyen Gökmen Karadağ’ın moderatörlüğündeki söyleşiye geçildi. Gazeteciliğin tartışıldığı söyleşiye Gazeteci-Yazar Altan Öymen, Gazeteci-Yazar Orhan Erinç, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral katılırken ilk konuşmayı Altan Öymen gerçekleştirdi.

“Eskiden, kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadan hiçbir gazeteciyi hapse atmazlardı” diyen Öymen, “Şimdi önce hapse atıyorlar. Şunu söylemek lazım, bu kadar demokrasi dışı bir rejimle, iktidarlar çok fazla gidemezler” diye konuştu.

Ardından söz alan Doğan Akın ise şunları söyledi: “Uğur Mumcu, Abdi İpekçi cinayetinin üzerine tek başına giderek Susurluk’ta tanık olduğumuz isimlerin hepsini, tetikçiyi, tetikçiyi koruyanları ortaya koymuştur. Büyük bir emek ve güç sergileyen bir gazeteciydi.”

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİKTEKİ ÖNEMİ

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat, “Araştırmacı gazeteciliği üniversitede, gazetecilikte kullanıyorsak büyük ölçüde Uğur Mumcu’ya borçluyuz. Onun yapıp ettikleri, tarihsel zemini oluşturdu” vurgusunda bulundu.

"GÜNÜMÜZDE GAZETECİLİK YAPIYOR OLSAYDI..."

Orhan Erinç ise “Şu anda 1950’lerden de geriye gittiğimiz alanlar var. Bunlardan biri de basın özgürlüğüdür. Mumcu günümüzde gazetecilik yapıyor olsaydı ya içeride olurdu ya da hapis cezasının Yargıtay’da incelenmesini bekliyor olurdu” diye konuştu.

PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, bunca yıl gazeteci cinayetlerinin aydınlatılmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Bunlar aydınlanmadığı sürece katliamlar devam edecek.”

İlk bölümün son konuşmasını gerçekleştiren Semra Kardeşoğlu ise, “Uğur Mumcu, Ağca dosyasını 15 kere okuduğunu söylüyordu. Dosya 500 sayfaydı. Bence bugünkü fark bu kadar sabrı, emeği, özeni gösteremiyor olmamız” dedi.

Söyleşinin ardından etkinlik Dilek Türkan, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’nin müzik dinletisiyle sona erdi. (MEDYA SERVİSİ)