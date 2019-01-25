Number1 FM iflas haberlerinin doğru olmadığını açıkladı

Number1 FM’den iflas ettiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Bugün yayınlanan “Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.”nin iflası ile ilgili haberin Number1 FM ile ilgisi olmadığını belirten Number1 FM Medya Grubu, “Habere konu, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş’nin, Grubumuzdaki TV ve Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

Açıklamada “Televizyonlarımız; NR1TV ve NR1Türk TV. Radyolarımız; Number1 FM ve Number1Türk FM. 25 yıldır başarıyla yayınlarına devam etmektedir. RTÜK resmi internet sitesinde, hangi yayın kuruluşunun hangi logo/isim ile yayın yaptığı açıkça görülmektedir. Aşağıdaki linkde de görüleceği üzere;

https://www.rtuk.gov.tr/medya-hizmet-saglayicilar/3747/1996/karasal-ortamdan-lisans-basvurusu-olan-kuruluslar-listesi-rd-ve-tv-olarak.html

NR1TV ve Number1 FM : Oğlak Radyo ve TV Yay. A.Ş

NR1Türk TV ve Number1Türk FM : Aslan Radyo ve TV Yay.A.Ş

RTÜK’de kayıtlı lisans şirketleriyle, yayına devam etmektedir.

Habere konu, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş’nin, Grubumuzdaki TV ve Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bilinçli şekilde ve kötü niyetle, medyaya servis edilen haberin, gerçekle bir ilgisi yoktur.” ifadelerine yer verildi.