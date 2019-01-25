Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın 3. duruşması sona erdi. Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı da 24-25 Nisan'a erteledi.

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı dava duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Salonu’nda 3’üncü gününde görülmeye devam edildi. Demirtaş'ın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu. HDP’li vekiller Mehmet Rüştü Tiryaki, Abdullah Koç ve HDP eski milletvekilleri Nihat Akdoğan ve Hamit Geylani de duruşmayı izledi.

DEMİRTAŞ: TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMUYORUM

Duruşmanın başlaması ardından söz alan Demirtaş, mahkeme heyetine tahliye kararının ellerinde olmadığını, siyasi saiklerle tutuklu olduğunu söyleyerek, “Tahliye talebinde bulunmuyorum” dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI İSTENDİ

Söz alan iddia makamı, Demirtaş’a yöneltilen suçların katalog suçlar arasında yer alması, iddia edilen suçlamaların alt ve üst ceza sınırı göz önüne alınarak adli kontrol uygulamalarının yeterli olmadığını belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi.

Demirtaş’ın avukatlarının savunması ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 24-25 Nisan 2019 tarihine erteledi.

"Örgüt kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandası” ve “Suç ve suçluyu övme” iddialarıyla Demirtaş hakkında 142 yıla varan hapis cezası isteniyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. (MA)