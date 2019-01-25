Dışişleri Bakanlığı 402 soru önergesinden hiçbirine yanıt vermedi

10 Ocak 2019 itibariyle 27. Yasama Dönemi’nde 7 bine yakın soru önergesinin 4.705 tanesi cevaplandırılmadı. Sorulara yanıt vermeyen tek bakanlık Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanlığı 402 soru önergesinden hiçbirini cevaplamadı.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, İyi Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin 27. Yasama Dönemi’nde işleme alınan soru önergelerinin muhataplarına ve son durumlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

EN ÇOK SORU ÖNERGESİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI'NA VERİLDİ

Şentop’un verdiği bilgilere göre, 10 Ocak 2019 itibariyle 27. Yasama Dönemi’nde toplam 6.944 adet yazılı soru önergesi işleme alındı. Soru önergelerinden 298 yasal süresi içinde cevaplandırıldı. 1834’ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılırken 4.705 soru önergesi ise cevaplandırılmadı. İşlemde bulunan yazılı soru önergesi sayısının ise 105 olduğu belirtildi.

En çok yazılı soru önergesi verilen kurum Cumhurbaşkanı Yardımcılığı (Fuat Oktay) oldu. 1.543 yazılı soru önergesinden 1.153'üne cevap verilmedi. Süresi içinde cevap verilenlerin sayısı 69, süresi geçtikten sonra cevap verilen soru önergesi 313 oldu.

SADECE 10 ÖNERGEYE YANIT VERİLDİ

En çok yazılı soru önergesi yöneltilen ikinci kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. 556 soru önergesinin 541 tanesi cevaplanmadı. Bakanlık bu soru önergelerinden yalnızca 10 tanesine, süresi geçtikten sonra cevap verdi.

SORULARA YANIT VERMEYEN TEK BAKANLIK: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Kendisine yöneltilen 402 yazılı soru önergesinden hiç birine cevap vermeyen tek kurum ise Dışişleri Bakanlığı oldu.

Dışişleri Bakanlığı 402 soru önergesinden hiçbirini cevaplamadı. (HABER MERKEZİ)