İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’un 39 ilçesinde 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen tespit etti. Tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili yaptığı itirazlar ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporu Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul’da seçimlere hiçbir şekilde şaibe karışmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçmen listelerinde tespit ettiği usulsüzlüklerle ilgili yaptığı itirazlar ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP’li avukatlarla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, iktidar sahipleri tarafından seçime hile karıştırmaya yönelik girişimler olduğunu ifade etti.

"BU KEZ ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEDİ"

AKP’nin seçimlerde kaybedeceğini öngördüğü ilçelere seçmenleri taşıyarak, ve seçmen kaydederek seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek istediğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Bu kez atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim hilelerinden biri hayata geçmeden fark edildi ve büyük ölçüde engellendi. Seçmen iradesini yok sayan bu hile ve irade hırsızlığı girişimine karşı büyük bir hassasiyet gösteren İstanbullulara teşekkür etti. İstanbulluların hassasiyeti ve CHP olarak bizlerin titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu güne kadar İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 19 bin 502 yığma/taşıma seçmen ispat edildi.” dedi.

5 BİN 862 SEÇMENİN KAYDI DÜŞÜRÜLDÜ

Birçok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayılarda yapılan bu yığma seçmen girişimlerinin duyarlı vatandaşlar ve parti çalışanlarının çabası sonucu engellendiğini kaydeden Kaftancıoğlu, kayıtların düşürülmesi için ilçe seçim kurullarına başvurularını yaptıklarını belirtti: “Seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre İstanbul’da 5 bin 862 seçmenin kaydı düşürüldü. Örneğin Adalar'da 178, Üsküdar’da bin 552, Çatalca’da bin 923, Beyoğlu’nda 100, Bahçelievler’de 245, Ataşehir’de 333, Gaziosmanpaşa’da 134, Güngören’de 211 ve bunun gibi birçok ilçede onlarca yüzlerce taşıma seçmen iptali için başvuru yaptık. 39 ilçenin tamamında seçmenler kayıtlı oldukları evlerde kontrol edildiler. Görüldükleri yerlerde hem kolluk kuvvetlerine başvuru yapıldı hem de ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptılar. Bugün ikinci itirazlarımızın sonucu açıklanacak. Seçim kurulları tarafından aynı koşullarda olup itirazı kabul edilenlerle aynı koşullarda olup itiraz reddedilen durumlar mevcut. Bir ilçe seçim kurulunda metruk arsada seçmen tespit edip buna itiraz etmişiz Üsküdar’da. Üsküdar’da 3 numaralı seçim kurulu bunu kabul etmiş ama 2 numaralı seçim kurulu aynı gerekçelerle ve aynı koşullarda olan itirazı usulden reddetmiş. İstanbul’da seçimlere hiçbir şekilde şaibe karışmasına izin vermeyeceğiz. Yığma/taşıma seçmenlerin takipçisi olup mutlaka iptal ettireceğiz. Kararın hukuka ve vicdana uygun şekilde çıkması için çağrımızı yapıyoruz. Hukuk dışı karar çıkarsa iptali için elimizden geleni yapacağız. Bütün seçmenlerin ev ev sokak sokak takipçisi olacağız.” (İstanbul/EVRENSEL)

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları