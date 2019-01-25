Avustralya’da bir pub, sıcaklıklar artınca bedava bira dağıttı

Avustralya'nın Adelaide kentinde dün hava termometreler 46,6 dereceyi gösterince bir pub işletmecisi verdiği sözü tutarak mekanına gelen herkese bira ısmarladı.

The Guardian gazetesinden BBC Türkçe’nin aktardığına göre Stephen Firth adlı işletmeci geçen yıl "birametre" adlı promosyonunu tanıtmış, sıcaklıklar arttıkça bira fiyatlarını indireceğini ve 45 derecenin üstüne çıktığında ise ücretsiz bira vereceğini açıklamıştı.

750 LİTRE BİRA DAĞITTI

Red Lion adlı pubın sahibi Firth, verdiği sözü tutarak 15 adet 50 litrelik varili tükenene kadar bira dağıttı. Bu, toplamda 750 litre yapıyor.

SICAK HAVA DALGASI

Sıcak hava dalgası yalnızca Adelaide kentini etkilemedi. Kentin birkaç kilometre kuzeyindeki 1,5 milyon nüfuslu Port Augusta'da sıcaklık 49,5 dereceye ulaştı.

Ülke genelinde en az 13 kent tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı. Güney yarımkürede olduğu için yaz mevsimini yaşayan ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ile 22 derece üzerinde seyrediyor.

En az 16 kişi sıcak hava nedeniyle hastaneye kaldırılırken sıcaklıklar diğer canlıları da etkiliyor. (HABER MERKEZİ)