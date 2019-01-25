25 Ocak 2019 11:07

Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt

Venezuela’nın Türkiye Büyükelçiliği Maduro hükümetinin meşru olmadığı iddialarına 17 maddelik açıklama ile yanıt verdi, dayanışma istedi.

Venezuela büyükelçiliğinden iddialara 17 maddelik yanıt

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

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    Venezuela Bolirvarcı Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği yazılı açıklama yaparak ‘Türkiye halkından dayanışma bekliyoruz’ dedi.

    Açıklamada son gelişmeler için “ABD Hükümeti tarafından Venezuela halkına karşı uygulanan daimi ve adil olmayan yaptırımların sonucunda, emperyalist çıkarlara hizmet eden güdümlü hükümetlerin, Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini baltalamak; ve bununla uluslararası hukuk ve bir arada yaşama kuralları dahilinde halkların özgür iradeleri ile hareket etme hakkını elinden almaya çalışan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz” yorumu yapıldı.

    MADURO HÜKÜMETİ NEDEN MEŞRUDUR?

    Nicolas Maduro hükümeti hakkında Venezuela muhalefeti, ABD ve AB gibi Maduro karşıtı yönetimlerin dile getirdiği ve 20 Mayıs 2018 seçimlerinin ‘gayrimeşru olduğu’ iddialarına şu yanıtlar verildi:

    • Bolivarcı Venezuela Devlet Başkanlığı seçiminde kanuna uygun tek mekanizma, Bolivarcı Anayasa’nın 5. maddesinde belirtildiği gibi oy mekanizmasıdır.
    • Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, geçerli oyların yüzde 65’ini alarak seçilmiştir. Seçimlere muhalafet  adayları Henry Falcon ve Javier Bertucci de katılmıştır. Dominik Cumhuriyeti’nde kurulan diyalog masasında muhalefet tarafından talep edildiği üzere 90 uluslararası gözlemci yer almıştır.
    • Mayıs 2018 seçimlerinin meşruiyetini tartışmak için hiçbir neden yoktur. Altını çizmek gerekir ki, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) bu seçimleri de 2015 yılında yasama seçiminde uygulanan aynı usullere göre düzenlemiştir. Denetim aşamasında partilerin ve uluslararası gözlemcilerin, konseyin belirlediği seçim sistemine ilişkin 18 aşamalı denetimden tamamen geçmiş olmaları gerekmektedir.
    • Venezuela seçim sistemi, seçim usulsüzlüklerini engellemek adına oy sandıklarının yüzde 50’sinden fazlasını denetleyen dünyadaki tek sistemdir. ABD gibi ülkeler oy sandıklarının sadece yüzde 5’ini denetlemektedir. İngiltere, Fransa, Kolombiya veya Meksika gibi diğer ülkelerde böyle bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. 

    ULUSAL MECLİS NEDEN YASAL DEĞİL?

    • 2015 yılında Venezuela muhalefetince kontrol edilen ve demokratik olarak seçilen Ulusal Meclis, 2017 yılında yayınlanan Yüksek Adalet Divanı (TSJ) kararlarına karşı itaatsizlik içindedir.
    • Bu itaatsizlik durumu, ancak Yüksek Adalet Divanı’nın, Amazon Eyaleti milletvekillerinin usulsüz olarak yemin ettikleri hususu üzerine verdiği vekil tahliye kararının Ulusal Meclis tarafından kabul edilmesiyle ortadan kalkacaktır; bu tahliye kararı gerçekleşinceye kadar bu milletvekillerinin tüm faaliyetleri Anayasaya aykırı kabul edilecektir.
    • Mayıs 2017’de Ulusal Kurucu Meclis’in (ANC) göreve çağrılması ve üyelerin o yılın Temmuz ayında seçilmesi ile bu yapının kazandığı temsili nitelik, tüm yetkilerin, anayasaya uygun olarak bu kuruma bağlanmasını gerektirir.
    • Ulusal Meclis’in itaatsizliği ve görevlerini yapmaması sebebiyle, Anayasal Başkan Nicolas Maduro, Adalet Yüksek Mahkemesi huzurunda yemin etti. Ulusal Meclisi önündeki yemini prosedür gereği bir formalitedir ve Başkanlık görevi halkın iradesiyle bizzat Anayasa tarafından verilmektedir.

    ABD’NİN VENEZUELA PLANI BUGÜNE NASIL GELDİ?

    • Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamaları,  ülkenin içişlerine müdahale etmeme ilkesini ihlal etmektedir; Uluslararası Hukukun temelini ihlal etmekte ve Venezuela’nın egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına saygısızlık etmektedir.
    • ABD, Kasım 2010’dan bu yana, dönemin Devlet Başkanı Obama’nın güvenlik ve savunma politikasını yeniden şekillendirmesiyle, stratejik hedeflerine ulaşmak için diplomatik araçlar ve askeri tehdit kullanan bir Doktrin (Akıllı Güç Doktrini) oluşturdu. Savaş Departmanı tarafından çıkartılan ve kendi düşüncelerine boyun eğmeyen ülkelerde yıkıcı karışıklıklar yaratma yolunu gösterdikleri, Özel Kuvvetler ve Konvensiyonal Olmayan Savaş El Kitabı adında bir metin yayınlıyorlar. Bu yöntem 6 aşamadan oluşuyor. Sonuncusu, diğer müttefikler tarafından yapılacak müdahaleyi haklı kılan, yüksek düzeyde çatışmayı teşvik eden paralel bir hükümetin kurulmasını içermekte ve buna Proxys (vekalet) Savaşı veya ikame denilmekte.
    • Özellikle Kolombiya, Hollanda Antilleri (Aruba, Curaçao ve Bonaire), Guyana ve Brezilya, ABD’nin doğrudan müdahalede bulunmadan önce  kullanmayı tercih ettiği Proxys (vekalet) Savaşı tasarımının bir parçasıdır ve Pentagon ve çelik üçgeni (ABD Kongresi, askeri müteahhitler ve savunma teçhizatı) tarafından hiçbir zaman devre dışı bırakılmamaktadır.
    • Bolivarcı Venezuela Anayasası’nın 233. Maddesi uyarınca Başkanın süreli veya süresiz görevde bulunmama durumunda, Anayasa Devlet Başkan Yardımcısının göreve vekalet etmesini öngörür. 2012 yılının sonlarında Devlet Başkanı Chavez’in hastalığı süresince Devlet Başkanlığı görevine yardımcısı Nicolas Maduro vekalet etmiştir. Devlet Başkanı Chavez’in vefatından sonra, süresiz görevde bulunmama durumu ortaya çıkmış ve Nicolas Maduro otuz gün sonra seçim çağrısı yapmıştır. “Gasp” söz konusu değildir çünkü görevini yapmakta olan ve yasal olarak seçilmiş bir Başkan vardır. Venezuela’da Devlet Başkanı seçmenin tek yöntemi oy sistemidir.
    • Yasal olmayan Ulusal Meclis’in kanunlara itaat etmeyerek, “geçici başkan” atama girişimi değersiz ve yasal olmayan bir karardır, Anayasaya aykırıdır, amacı Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle iç karışıklık çıkartacak ve Venezuela’da bir Proxys Savaşını haklı gösterecek zorla dayatılmış bir düzen elde etmektir. 
    • Hiç şüphesiz Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros’tur ve bu durumda yasal varlığı savunulmalıdır, bu şahsi bir durum değildir, 2018 yılı Mayıs ayında halkın vermiş olduğu karara saygı duymak gerekir.

    ‘MUHALEFET SEÇİME KATILMAMA KARARINI KENDİSİ ALDI’

    • MUD adı altında birleşen AD, COPEI gibi seçimlere katılmamış olan siyasi aktörlerin hiçbiri seçimin ve Devlet Başkanının meşruiyetini sorgulayamaz. Siyasi sistem ve Ulusal Seçim Konseyi (CNE) mevcut hükümete muhalif hiçbir siyasi partinin seçimlere katılımına engel olmamıştır, bu onların kendi kararıdır ve kendilerini Anayasa tarafından belirlenmiş siyasi kararların dışında bırakmışlardır.
    • Ulusal Meclis itaatsizlik içinde olup yürütmeye ait yetkileri kendi üzerine toplama eğilimindedir ve aynı zamanda kendisine ait olmayan, başka bir otoriteye ait yetkiyi gaspetmektedir. Bu durum Ceza Kanunun’nun 128  ile 137 maddeleri arasında vatana ihanet  suçu olarak açıkça belirtilmiştir. 
    • 1999 anayasası ilkelerinde açıkça belirtildiği üzere, ülkeyi istikrarsızlaştırmak, zor kullanarak siyasi yapıyı değiştirmek, vatanı  uluslararası çıkar çevrelerine teslim etmek amacında olan iç ve dış tehditlere karşı vatan savunması Venezuela vatandaşlarına düşmektedir.
    • Nicolás Maduro’nun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı olduğuna şüphe yoktur ve onun yasal Başkanlığını savunma zorunluluğu dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır. (HABER MERKEZİ)

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