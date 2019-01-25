25 Ocak 2019 11:26Son Düzenlenme Tarihi: 25 Ocak 2019 12:09
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde Zühtü Arslan yeniden seçildi.
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Fotoğraf: Google Street View
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlık seçiminde üye Kadir Özkaya adaylıktan çekilmiş ve aday sayısı 2’ye düşmüştü. Bugünkü seçimde Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarışmıştı.
Mevcut başkan Zühtü Arslan yeniden seçilmişti. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: AYM
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