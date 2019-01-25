Afganistanlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Kırşehir'de Afganistan uyruklu 32 yaşındaki Perwin Mohammadi, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş, kocası 35 yaşındaki S. Mohammadi de, elleri bağlı baygın halde bulundu.

Olay, dün gece merkez Yenice Mahallesi Terme Caddesi'nde Afganistanlı çiftin oturduğu evde meydana geldi. Komşuları, Mohammadi çiftinin evinden gelen çığlık sesleri üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Gelen polisler eve girdiklerinde Afganistan uyruklu S.Mohammadi'yi elleri bağlı yarı baygın, salonda ise karısı Perwin Mohammadi'yi boğazı kesilmiş, kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Perwin Mohammadi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekstil firmasında çalışan Perwin Mohammadi'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. S.Mohammadi de aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kocasının ellerini bağladıktan sonra Afganistanlı kadını öldürüp kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (Kırşehir/DHA)