EMEP GYK üyesi Mustafa Taşkale'nin duruşması ertelendi
EMEP GYK üyesi Mustafa Taşkale ve beraberindeki 11 kişinin yargılandığı dava 8 Mart’a ertelendi.
Fotoğraf: Evrensel
Dersim’de 17 Kasım 2016 tarihinde aralarında Dersim Belediyesi Eş Başkanları ve kamu emekçilerinin de bulunduğu 11 kişiye yönelik yapılan ev baskınıyla gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi ve Dersim İl Başkanı Mustafa Taşkale gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı. 6 ay cezaevinde tutuklu kalan Taşkale, çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edilmişti. Devam eden davanın Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde 6. duruşması görüldü. Duruşma 8 Mart tarihine ertelendi. (Dersim/EVRENSEL)
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