Tahliye kararı verilen Leyla Güven ambulansla cezaevinden çıkarıldı

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi. Güven, ambulansla Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden çıkarıldı. Güven, açlık grevi eylemini sürdürecek.

Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle sürdürdüğü açlık grevinin 79'uncu gününde.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Leyla Güven hakkında "Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "Örgüt propagandası yapmak" ve "2911 sayılı Yasa'ya muhalefet" iddialarıyla açılan davanın 5'inci duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye çevresi ve içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada iddia makamı, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Güven’in tutuklu halinin devamı yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, dosyada delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak yurt dışı yasağı koşuluyla Leyla Güven’in tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI

Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden tahsis edilen ambulansla çıkarıldı. Güven, buradan Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar mahallesinde bulunan evine götürüldü.

Fotoğraf: Evrensel

AÇLIK GREVİNE DEVAM EDECEK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, mahkemenin tahliye kararının olumlu olduğunu, Güven'i alıp evine götüreceklerini ve açlık grevine devam edeceğini açıkladı.

Diyarbakır Cezaevi önü Fotoğraf: Evrensel

AMBULANS BEKLETİLİYORDU

Evrensel'e konuşan Leyla Güven'in kızı Gazeteci Sabiha Temizkan, cezaevi önünün abluka altında olduğunu aktarmıştı. Temizkan, "Görüşçüler dışında hiç kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor. Vekilleri bile bırakmadılar. Öğleden sonra ancak alabiliriz" demişti.

Güven cezaevinden çıkarılmadan önce Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın cezaevi bahçesinde bekletildiği belirtildi, cezaevi idaresinin yürüyemeyen Leyla Güven için bir tekerlekli sandalye tahsis ettiği kaydedildi.

Sabiha Temizkan sosyal medya hesabından, HDP’li vekillerin de cezaevi bahçesine alındığını duyurmuştu.

HDP’li vekiller ablukadan içeriye alındı. Bekliyoruz. pic.twitter.com/2aUHujaZKD — sabiha temizkan (@sabihatemizkan) 25 Ocak 2019

"LEYLA GÜVEN HAKLIDIR, TECRİT KALKMALIDIR"

Leyla Güven'in duruşması öncesi, Diyarbakır Adliyesi önünde açıklamada yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Leyla Güven'in 79 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, "Leyla Güven'in sesine ses katmak, onun çığlığını dünyaya duyurmak için buradayız. 'Leyla Güven haklıdır, tecrit kalkmalıdır' demek için onun iradesine sahip çıkıyor ve 'Onun sözü, bizim sözümüzdür' diyoruz. Tecrit bir an önce kalkmalıdır. Öcalan'ın 15 gün önce kardeşi ile görüştürülmesi bir aile görüşüdür, bu önemlidir ama Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile düzenli bir şekilde görüştürülmesi gerekiyor. Bu Türkiye Anayasası'nın kendisine verdiği bir haktır ve bu hakkın elinden alınması hiç kimsenin hakkı değildir" dedi. (HABER MERKEZİ)

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