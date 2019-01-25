Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi.

Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle sürdürdüğü açlık grevinin ise 79'uncu gününde.

MA'da yer alan habere göre, Leyla Güven hakkında "Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "Örgüt propagandası yapmak" ve "2911 sayılı Yasa'ya muhalefet" iddialarıyla açılan davanın 5'inci duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye çevresi ve içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE KARARI

Duruşmada iddia makamı, mevcut delil durumunu gerekçe göstererek Güven’in tutuklu halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, dosyada delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak yurt dışı yasağı koşuluyla Leyla Güven’in tahliyesine karar verdi.

Evrensel'e konuşan Leyla Güven'in kızı Gazeteci Sabiha Temizkan, cezaevi önünün abluka altında olduğunu aktardı. Temizkan, "Görüşçüler dışında hiç kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor. Vekilleri bile bırakmadılar. Öğleden sonra ancak alabiliriz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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