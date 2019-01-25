Adana'da TIR yandı, sürücü hayatını kaybetti

Adana merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep yolu Kışla Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR yanmaya başladı.

Alevler TIR’ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış olduğu görüldü. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (Adana/DHA)