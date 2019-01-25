25 Ocak 2019 08:00
Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş oldu
Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alındı, yerine Lütfullah Göktaş atandı.
Vatikan Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş
Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, Vatikan Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın merkeze alındığı, bu sebeple boşalan göreve Lütfullah Göktaş'ın atandığı bildirildi. (Ankara/DHA)
ETİKETLER: Vatikan
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