Erdoğan, AYM üyeliğine AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu'yu atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım'da yaş haddi nedeniyle emekli olan Osman Ali Feyyaz Paksüt’ten boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’yu atadı.

Seferinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı dördüncü üye oldu. Erdoğan, daha önce Danıştay kökenli Kadir Özkaya, Sayıştay eski başkanı Recai Akyel ve Yusuf Şevki Hakyemez’i üye olarak atamıştı.

AYM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, 4 yıllık başkanlık süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme’de seçim maratonunda bugün ikinci tur gerçekleşecek.

Mevcut başkan Arslan’ın yanı sıra Rıdvan Güleç ile Kadir Özkaya’nın da aday olduğu seçimin ilk gününde, hiçbir isim başkanlık için gerekli 9 oya ulaşamamıştı.

Arslan’ın 7 oya kadar çıktığı ancak 9 oya ulaşamadığı, Güleç’in de 6 oyu bulduğu bildirildi.

Arslan'ın başkanlık süresi 10 Şubat'ta sona eriyor.

YILDIZ SEFERİNOĞLU KİMDİR?

25 Temmuz 1969'da Rize'de doğan Yıldız Seferinoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

AKP Bayrampaşa ilçe kurucusu olan Seferinoğlu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge SKM Başkanlığı, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP Genel Merkez SKM Başkan Yardımcılığı yaptı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili seçilen Seferinoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanıdır.

İngilizce ve Arapça bilen Seferinoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. (HABER MERKEZİ)