Venezuela, ABD'deki tüm diplomatik personelini geri çekiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı.

ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini bildiren Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler" dedi.

Venezuela’da dün muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmiş, ABD de hemen desteğini bildirmişti. Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıklamıştı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek "Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var" demişti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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