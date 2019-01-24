ABD’den, ikinci derece personele Venezuela'yı terkedin çağrısı

Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiği ancak birinci derece diplomatların görevlerine devam edeceği belirtildi.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin tamamının güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca Venezuela'da yaşayan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmek için hazır olmaları uyarısı yaptığı ileri sürüldü.

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Öte yandan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.

Venezuela’da dün muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmiş, ABD de hemen desteğini bildirmişti. Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıklamıştı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek "Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var" demişti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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