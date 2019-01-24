Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupada çeyrek finale çıktı: 0-1

Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, 1-0 galip biten maç sonucunda çeyrek finale yükselirken Fenerbahçe kupadan elendi.

Martin Skrtel, karşılaşmanın 64. dakikasında kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'de seyircisiz oynanan maçı 89. dakikada Leandrinho'nun attığı golle Ümraniyespor 1-0 kazandı. İlk maçı da evinde 1-0 kazanan Ümraniyespor, rövanşta da aynı skorla tur atlarken, Fenerbahçe kupaya veda etti.

64'üncü dakikada kırmızı kart gören Martin Skrtel, takımını 10 kişi bırakarak bu hafta Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında da cezalı duruma düştü.

ERSUN YANAL, 1 DAKİKA 10 SANİYE SÜREN BASIN TOPLANTISINDA SORU ALMADI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük" dedi.

Takımı daha iyi yapacak sonuçlar için hazırlanmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, "Oyuncularımızı lig maçına hazırlamak durumundayız. Bunun için çalışmaya şu andan itibaren başladık. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Transferin bitimine 7 gün kaldı. Yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısına çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, açıklamasından sonra basın mensuplarından soru almadı. Basın mensuplarının ısrarla soru sorma isteği karşısında Yanal, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" demekle yetindi.

Yanal'ın basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.

TAŞYÜREK: KULÜP TARİHİNE GEÇTİK

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise kulüp tarihine geçen bir sonuç elde ettiklerini vurguladı.

Soyunma odasında üzücü bir haber aldıklarını aktaran Taşyürek, şunları söyledi:

"Benden önce burada çalışan İsmet Taşdemir hocamızın kaleci antrenörü (Göksel Gencer) vefat etmiş. Ona ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli ve sıkıntıları var. Kupa tutunacak dallarıydı. 1-0'lık avantajımızı ortadan kaldırmak için bütün silahlarını kullanacaklarını biliyorduk. İstediklerimiz saha içinde oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik."

Fenerbahçe'yi elemelerinin önemine dikkati çeken Taşyürek, "Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı. Çok önemliymiş. Fenerbahçe büyük bir camia. Onlara gönülden bir taraftarlığım da var. Onları en iyi yerlerde görmek isterim" değerlendirmesinde bulundu. (SPOR SERVİSİ)