Kocaeli Kadın Platformu: Yasayı aklınızdan bile geçirmeyin

Kocaeli Kadın Platformu, yeniden gündeme gelen ve erken yaşta evliliklerde cezaları affetmeyi öngören, çocuk istismarının önünü açan yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören yasa düzenlemesi yeniden tartışmaya açıldı. Kocaeli Kadın Platformu çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, “Çocuk istismarcısına evlilik affı düzenlemesini aklınızdan bile geçirmeyin” dedi.

İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanan Kocaeli Kadın Platformu adına konuşan Sibel Yılmaz, siyasi iktidarın toplumsal cinsiyet algısının giderek geleneksel, eril, gerici ve cinsiyet eşitliğini reddeden politikalarını sürdürdüğünü ifade etti. Evlilik yaşını dinsel anlayışlarla küçültülmeye ve çocuk yaşta evlilikler yoluyla çocuk istismarının meşru gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Yılmaz, “Böylesi bir durum çocuğun üstün yararının korunması ilkesine aykırıdır. Çocuğun insan hakları gereklerinin yerine getirilmesi ve bu konuda elde edilen kazanımların kaybedilmesi anlamına gelecektir” dedi.

"İSTİSMAR FAİLLERİNİN CEZASIZ KALMASINA NEDEN OLUR"

Açıklamanın devamında, siyasi iktidarın verilen cezalarla mağduriyet yaşandığı bahanesiyle raftan indirdiği çocuk yaşta evliliklerden kaynaklanan cazaları affedecek olan düzenleme ile cezaevinde bulunan 10 bin kişiyi tahliye edeceğini söyleyen Yılmaz, “Bu afla birlikte, suçu gerçekleştirenlerin cazasız kalmasına, yeni failler için de özendirici olmasına yol açacaktır” diye konuştu. Karaman ve Adıyaman’da meydana gelen çocuk istismarlarında başta Ensar Vakfı olmak üzere bu durumu meşrulaştıran tüm anlayışlarla mücadele ettiklerini hatırlatan Yılmaz, “Biz kadınlar, siyasi iktidarın geçirmekte ısrarlı olduğu bu yasa tasarısına karşı; mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Çocuk düşmanı politikalara karşı durmaya, istismarcıları aklayanlar hesap verene kadar mücadele edeceğiz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)