24 Ocak 2019 20:14
Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği aktarıldı.
Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edecek.
Yerel seçim gündemli olması beklenen görüşmeye ilişkin iki lider yarın 12.00'de ortak basın açıklaması yapacak.
Kılıçdaroğlu, 22 Ocak'ta Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk olmuştu. Eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan liderler, yerel seçim ittifakına ilişkin işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aramıştı. Görüşmede birçok bölgeye ilişkin uzlaşma sağlandığı aktarılmıştı. (HABER MERKEZİ)
Kılıçdaroğlu, Akşener'e misafir oldu; 'ittifakta sorunlar aşıldı'