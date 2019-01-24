Kemal Kılıçdaroğlu yarın Meral Akşener'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edecek.

Yerel seçim gündemli olması beklenen görüşmeye ilişkin iki lider yarın 12.00'de ortak basın açıklaması yapacak.

Kılıçdaroğlu, 22 Ocak'ta Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk olmuştu. Eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan liderler, yerel seçim ittifakına ilişkin işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aramıştı. Görüşmede birçok bölgeye ilişkin uzlaşma sağlandığı aktarılmıştı. (HABER MERKEZİ)