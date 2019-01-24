24 Ocak 2019 20:14
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Ocak 2019 13:09

CHP-İYİ Parti ittifak protokolünü imzaladı

Anlaşma kapsamında 22’si büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı.

GÜNCELLENDİ
CHP-İYİ Parti ittifak protokolünü imzaladı

Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

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    Yerel seçimlerde birçok ilde Millet İttifakı adı altında işbirliği yapma kararı alan CHP ve İYİ Parti, bugün ittifak protokolünü imzaladı. Anlaşma kapsamında 22’si büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapma kararı alındı. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek. Ankara’da 8 ilçede ortak aday, 17 ilçede ayrı ayrı aday çıkartılacak. İstanbul’da 25 ilçede CHP, 4 ilçede İYİ Parti adayı yarışacak. Celal Doğan üzerinden polemik konusu olan Antep'te ise İYİ Parti aday gösterecek.

    GÖRÜŞME BASINA KAPALI YAPILDI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak protokolü açıklaması için saat 11.30’da, görüşmeleri yürüten Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’la birlikte İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. Heyette, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kusoğlu da yer aldı. Kılıçdaroğlu’nu genel merkez girişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat  Dervişoğlu  karşıladı. Kılıçdaroğlu açıklama öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile makamında basına kapalı görüşme yaptı.

    Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

    KILIÇDAROĞLU: KAVGADAN DEĞİL, BARIŞTAN YANAYIZ

    Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada kavgadan değil huzurdan yana olduklarını ifade ederek “İYİ Parti ile yaptığımız işbirliğinin kahramanları var. 4 arkadaşımız uzun bir çaba gösterdi, bize hazır bir liste getirdi. Eğer emeği ödüllendirmek gerekiyorsa, bu 4 arkadaşıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim” dedi. 

    AKŞENER: SANKİ SAVAŞA GİRİYORUZ

    Akşener de “Biz yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa gidiyoruz. Biz yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde muhtar, ilçe belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla savaş tamtamları eşliğinde, milleti birbirine düşüren bu iki siyasi partinin oluşturduğu sisteme hakaret eden bir dil kullanmadık. Ama bu iki siyasi partinin oy veren insanların tümüne hakaret etmek, onları taciz etmek, Türkiye'yi yönettiğini zanneden insanlar için utanç vericidir. Biz bunlara rağmen huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü ve bunun sadece yerel seçimler olduğu, beldeye, şehre, ilçeye hizmetlerin anlatılacağı bir dil seçeceğiz.” İfadelerini kullandı. 

    İTTİFAK SAĞLANAN BÜYÜKŞEHİRLER

    1-Adana CHP
    2-Ankara CHP
    3-Antalya CHP
    4-Aydın CHP
    5-Balıkesir İYİ Parti
    6-Denizli İYİ Parti
    7-Eskişehir CHP
    8-Gaziantep İYİ Parti
    9-Hatay CHP
    10-İstanbul CHP
    11-İzmir CHP
    12-Kahramanmaraş CHP
    13-Kocaeli İYİ Parti
    14-Kayseri İYİ Parti
    15-Konya İYİ Parti
    16-Malatya CHP
    17-Manisa İYİ Parti
    18-Muğla CHP
    19-Sakarya İYİ Parti
    20-Samsun İYİ Parti
    21-Tekirdağ CHP
    22-Trabzon İYİ Parti

    Bu büyükşehirlerin dağılımı ise şöyle: 

    CHP: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahraman Maraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ.
    İYİ Parti: Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon.

    BODRUM VE ETİMESGUT'TA AYRI ADAY 

    Tartışma konusu olan Etimesgut ve Bodrum’da ise her iki parti kendi adayını çıkarma kararı aldı.

    Kılıçdaroğlu, 22 Ocak'ta Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk olmuştu. Eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan liderler, yerel seçim ittifakına ilişkin işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aramıştı. Görüşmede birçok bölgeye ilişkin uzlaşma sağlandığı aktarılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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