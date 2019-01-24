Kör eden parazit: Toksoplazma

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de iki kadının görme kaybıyla gündeme gelen toksoplazma, ciddi görme kayıplarına yol açan bir parazit. Gizem Yalçın, makyaj yaparken sağ gözünün, Güzellik Uzmanı Ş.G. ise ipek kirpik uygulaması yaparken sol gözünün görmediğini fark etmişti. İki genç kadına hastanede yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunan toksoplazma parazitinin, her iki kadının gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşılmıştı.

Sağ gözünü kaybeden Yalçın, kedilerle her zaman haşır neşir olduğunu belirtirken, sol gözünü kaybeden Ş.G. ise kedilerden korktuğunu söyledi. Uzmanlar Ş.G.’ye parazitin, yediği bir yiyecekle bulaşmış olabileceğini belirtti. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısıyla çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir.”

PLASENTA YOLUYLA BEBEĞE GEÇEBİLİR

“Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca şunları söyledi: “Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir.”

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Fotoğraf: Pixabay

El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.

Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.

Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun.

Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.

Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın.

Dışarıda yeşil yapraklı salataları yerken bir kez daha düşünün.

Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.

(HABER MERKEZİ)