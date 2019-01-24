Hatay'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Hatay'da AKP MHP'nin, CHP İYİ Parti'nin desteğiyle 31 Mart yerel seçimlerine giriyor. 2014 yerel seçimlerinde CHP'li Lütfü Savaş'ın kazandığı yerel seçimlerde galibi yalnızca % 0.7'lik fark belirlemişti. 5 yılda siyasette çok şey değişti. 2018 genel seçimlerinde AKP-MHP ortaklığının oy oranı yüzde 50'ye yaklaşırken CHP-İYİ Parti toplamı ise yüzde 37'de kaldı. Ancak bu seçimlerde HDP'nin aldığı yüzde 11'e yakın "sürpriz" oyu unutmamak lazım. Millet İttifakı, seçimde HDP'nin desteğinin yanı sıra 2017 Başkanlık Referandumundaki (Yüzde 45 Evet, Yüzde 55 Hayır) tabloyu yakalamaya çalışacak.

HATAY'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP – İbrahim Güler

CHP – Lütfü Savaş

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

HATAY'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ HATAY SONUÇLARI

AKP – % 35,13

CHP - % 30,84

MHP - % 14,40

HDP - % 10,83

İYİ Parti - % 6,57

Saadet Partisi - % 0,91

Hür Dava Partisi - % 0.18

Vatan Partisi - % 0.14

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HATAY SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - % 48,54

Muharrem İnce - % 42,76

Meral Akşener - % 5,64

Selahattin Demirtaş - % 2,31

Temel Karamollaoğlu - % 0.60

Doğu Perinçek - % 0.15

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU HATAY SONUÇLARI

EVET - % 45,6

HAYIR - % 54,4

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ HATAY SONUÇLARI

CHP – % 41,2

AKP - % 40,5

MHP – % 15,3

BDP - % 1,4

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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