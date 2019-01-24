24 Ocak 2019 17:41

Emrah Serbes hakkında açılan tazminat davasına devam edildi

3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in 4,5 milyon liralık tazminat talebiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Emrah Serbes hakkında açılan tazminat davasına devam edildi

Fotoğraf: DHA

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    İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in 4,5 milyon liralık tazminat talebiyle yargılandığı davaya devam edildi.

    Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim, davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler'in bankalara kaza tarihinin 1 yıl öncesinden dava tarihine kadar olan süredeki tüm banka hesap bilgilerinin mahkemeye gönderilmesi ve Emrah Serbes'in mesleği dolayısıyla elde ettiği telif kazancı ve benzer nitelikli gelirlerinin sorulması için yayınevlerine yazı yazılması talebinin mahkeme dosyasına konulduğunu bildirdi. Davacı avukatı Güler, ceza dosyasının kesinleşmesinin beklenmesi talebinde bulundu.

    Davalı Emrah Serbes'in avukatı ise olay yerinde yeniden keşif yapılmasını ve kusur raporu alınmasını talep etti.

    Hakim ceza dosyasının kesinleşmesine, bankalara kazanın 1 yıl öncesi olan 22 Eylül 2016 tarihinden dava tarihine kadar vadeli, vadesiz mevduat, döviz tevdiat, ticari mevduat hesabı, repo alacağı gibi tüm alacaklarının bulunup bulunmadığı, varsa buna dair bilgilerin mahkemeye gönderilmesi hususunda yazı yazılmasına karar verdi.

    Hakim ayrıca davalı Serbes'in mesleği dolayısıyla elde ettiği telif kazancı ve benzer nitelikli gelirlerinin sorulması için yayınevlerine yazı yazılmasına, tarafların kaza tarihi itibarıyla sosyal ekonomik durumlarının tespiti amacıyla kolluğa yazı yazılmasına ve davalı tarafın yeniden keşif talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

    NE OLMUŞTU?

    İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'ten, 4,5 milyon liralık tazminat talep edilmişti.

    Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı, dava dilekçesinde, Serbes'in kazadan sonra 6 gün kaçması nedeniyle “mal varlığını da kaçırabilir” düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulmasını istemişti. (İzmir/AA)

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