Maradona: Bugün Maduro'yu her zamankinden çok destekliyorum

Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Diego Maradona, Venezuela’da ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Nicolas Maduro'ya desteğini yineleyen Maradona "Değişmeyeceğim. Bugün Nicolas Maduro'yu her zamankinden daha fazla destekliyorum. Venezuela'yı halk yönetiyor, onları seviyorum!" ifadesini kullandı.

Maradona, Maduro'nun Mayıs 2017'de düzenlediği seçim kampanyasının kapanışına da katılmış ve desteğini göstermişti.

Maradona, ayrıca, 2017'de yayımladığı bir videoda, "Biz ölene dek Chavezcileriz. Maduro istesin, sahip olduğumuz en kutsal şey olan bayraklarımızı ezmek isteyenlere, emperyalizme karşı savaşmaya ve özgür Venezuela için asker üniformamı giymeye hazırım. Yaşasın Chavez, yaşasın Maduro. Yaşasın devrim" demişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmiş, ABD de hemen desteğini bildirmişti. Trump, Guaido’yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdığını açıklamıştı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesme kararı aldığını belirterek "Diplomatik delegasyonlarının ülkeyi terk etmeleri için 72 saati var" demişti. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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