İskoçya'nın eski başbakanı Alex Salmond gözaltına alındı. İskoçya Polisi, “64 yaşındaki bir adamın” gözaltına alındığını ve hakkındaki raporun savcılığa gönderileceğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hükümeti oluşturan İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) eski lideri Salmond'ın neyle suçlandığı henüz açıklanmadı. Ancak İskoçya hükümeti, Salmond hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmış, polis de konuyu incelemeye almıştı.

2013’E DAYANAN İSTİSMAR İDDİALARI VAR

İki kadınla ilgili cinser istismar iddiaları, Salmond'ın başbakan olduğu 2013 yılına kadar gidiyor. Salmond, hakkındaki iddiaları reddediyor.

2007-2014 yılları arasında İskoçya başbakanı olan Salmond'ın bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

İskoçya hükümetinin Salmond hakkında başlattığı soruşturma, iki hafta önce başkent Edinburgh'daki Sulh Mahkemesi'nde görüşüldüğünde hükümet, Salmond'a karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın kusurlu olduğunu kabul etmişti.

Hükümet, bu soruşturmanın haksız ve “açık önyargıların etkisi altında” yapıldığını kabul etti.

Salmond'ın başbakanlığı sırasında 18 Eylül 2014'te İskoçya'nın bağımsızlık referandumu yapılmış, oy kullananların yüzde 55,3'ü bağımsızlığa karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Salmond istifa etmiş, yardımcısı Nicola Sturgeon başbakan olmuştu. (DIŞ HABERLER)