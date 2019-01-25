Avustralya Açık tek erkekler finalinde Nadal-Djokovic karşılaşacak
Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ın finaldeki rakibi Novak Djokovic oldu. Final, pazar günü oynanacak.
Fotoğraflar: Recep Şakar/AA
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, finale yükseldi ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçında 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille ile karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 23 dakika süren maçı 6-0, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada 7. kez finale yükseldi.
Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 27 Ocak Pazar günü oynanacak finalde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak. Nadal, 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı.
2009 şampiyonu Rafael Nadal ile kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan 20 yaşındaki Stefanos Tsitsipas'ın mücadelesi 1 saat 46 dakika sürmüş, Nadal korttan 6-2, 6-4, 6-0'la galip ayrılarak Avustralya Açık'ta 5. kez finale yükselmişti.
KADINLARDA FİNAL YARIN
Turnuvada yarın tek kadınlarda şampiyon belli olacak. Finalde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek. (SPOR SERVİSİ)