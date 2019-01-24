24 Ocak 2019 19:16
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ocak 2019 19:17

Antalya’da hortum: 1 ölü, 1 kayıp, 11 yaralı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 11 kişi yaralandı.

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Antalya’da hortum: 1 ölü, 1 kayıp, 11 yaralı

Fotoğraf: DHA

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    Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle başına çatı malzemesi düşen 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 1 üniversite öğrencisinin kaybolduğu belirtilen hortum faciasında 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

    Antalya'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca'da 13 yaşındaki Berivan Karakeçi, rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Finike'de ise 5 kişi yaralandı. Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

    Fırtınanın etkili olduğu Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde 13 yaşındaki Berivan Karakeçi, rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesiyle beraber araçla nehre düştüğü ve kendisinden henüz haber alınamadığı açıklandı.

    VALİ: HASAR BÜYÜK

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi. Karaloğlu, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki Sağlık Bakanlığı'mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.

    20 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    Çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen kızın, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) olduğunu açıkladı. Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

    Kemer'deki bazı evlerde de hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

    DEREYE UÇAN OTOMOBİL ÇIKARILDI, KAYIP ÖĞRENCİ HÂLÂ BULUNAMADI

    Fotoğraf: DHA

    Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

    Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    KAMPTA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

    Fotoğraf: DHA

    DHA'da yer alan habere göre, Kemer'e 20 Ocak'ta kamp için gelen 42 ODTÜ öğrencisi, Soğütcuması mevkisinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Jandarmayı arayan öğrenciler, yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel ve ekibi, ilçedeki off-road kulübü üyelerinin yardımıyla öğrencileri kurtardı. Arslanbucak Mahallesi'ne getirilen öğrencilere, Belediye Hizmet Binası'nda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

    Fotoğraf: DHA

    Antalya'da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu. Muratpaşa'da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte fırtınayla birlikte hortum meydana geldiğini belirterek, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, "Antalya'nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara'ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike'de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca'da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike'de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Gerçekten durumumuz kötü" dedi.

    Yenigöl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, "Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var. " diye konuştu.

    23 Ocak'tan bu yana bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar vermişti. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

    Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

    Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

    Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

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