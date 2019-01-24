Dil kartında Kürtçe’nin bulunmaması Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Evrensel'in “Kürtçe, sağlık dil kartında yok” haberinden hareketle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Elazığ Medical Park Hastanesinde, Türkçe bilmeyen hastalar için oluşturulan yabancı dil kartında yer alan 17 dil arasında, Türkiye'de en çok konuşulan iki dilden biri olan Kürtçe'nin olmaması tepkilere neden oldu. Hastane yönetimi, uygulamanın Sağlık Bakanlığı yönlendirmesiyle yapıldığını söyledi.

Kürtçe, sağlık dil kartında yok

Semra Güzel, sunduğu soru önergesinde “Hastaların kendilerini kendi anadilleri ile anlatması ve rahatsızlıklarını kendi anadilleri ile dile getirmesi hasta-doktor ilişkisi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda hastanelerin ve bütün sağlık kuruluşlarının çok dilli bir şekilde sağlık hizmeti sunması, devletin karşılaması gereken temel ihtiyaçlardan biridir” diyerek Sağlık Bakanı Koca’ya bakanlığın olayla ilgili bir işlem başlatıp başlatmadığını sordu.

Güzel'in sunduğu önergede şu sorulara yer verildi:

İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Flemence, Arnavutça dahil olmak üzere 17 dilde hizmet veren hastane yönetiminin dil kartları arasında Kürtçe’nin bulunmamasının gerekçesi nedir?

Elazığ Medical Park Hastanesinde, Kürtçe tercüman olduğu belirtildiği halde neden hastanenin dil kartı olarak astığı tabloda Kürtçe yer almamaktır?

Kürtçe’nin konuşulması ve Kürtçe hizmet verilmesi bakanlığınızca sakıncalı olarak mı görülmektedir?

Hastaların kendi anadillerinde sağlık hizmeti alabilmesi, tedavi sürecinin sağlıklı işlemesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de en çok konuşulan ikinci dil olan Kürtçe’nin sağlık kuruluşlarında hizmet dili olarak yasallaşması ve uygulanması için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

(Diyarbakır/EVRENSEL)